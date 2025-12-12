Wirtschaft
DM plant Start von Online-Apotheke am 16. Dezember
Foto: Drogeriemarkt dm (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die Drogeriemarktkette DM will kommenden Dienstag mit einer eigenen Online-Apotheke starten. "Wir sehen ein großes Potenzial", sagte DM-Chef Christoph Werner dem "Handelsblatt".
Über die Webseite des Unternehmens sollen Kunden künftig auch rezeptfreie Medikamente bestellen können. "DM-Med" soll rund 2.500 verschreibungsfreie Arzneimittel sowie rund 1.000 Apothekenprodukte aus dem Bereich Hautkosmetik bieten.
DM startet damit in einem Markt, der laut Marktforschungsinstitut Datamed IQ im vergangenen Jahr mehr als 14 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland erreichte. Neben rund 16.800 stationären Apotheken sind zahlreiche Online-Apotheken aktiv, darunter auch große ausländische Versender wie Shop Apotheke und Doc Morris.
DM will die Medikamente dem Bericht zufolge aus dem benachbarten Tschechien versenden. Nach Angaben von Werner sind Logistik und IT so aufgestellt, dass das Angebot auch in weitere europäische Länder expandiert werden kann. Die Entscheidung dafür liege bei den jeweiligen DM-Landesgesellschaften, sagte der DM-Chef. Die österreichische Landesgesellschaft habe bereits Interesse bekundet.
Allerdings geht es DM nicht in erster Linie darum, nun eine Apotheke zu betreiben: Rezepte können im Online-Angebot von DM-Med nicht eingelöst werden, so Werner. Die Drogeriekette will mit der Ausweitung des Sortiments auf rezeptfreie Arzneimittel den Wünschen der jungen, online-affine Zielgruppe entsprechen, die zunehmend Gesundheitsprodukte kaufen. Wenn diese merken, "dass sie viele der gesuchten Produkte nicht bei uns sondern in einer Online-Apotheke finden, dann verlieren wir diese Zielgruppen", sagte Werner.
AQuant schrieb 05.12.25, 14:19
Interessant, stellt der KI doch einmal ein paar Fragen:
- Wer sind die Shortseller von Redcare Pharmacy, welche weiteren Positionen halten sie und was ist ihre Strategie?
- Wie funktioniert "Convertible Arbitrage"?
- Wann hat Redcare zuletzt Wandelanleihen ausgegeben und wie haben sich Short-Positionen und Kurs seither entwickelt?
Die Antworten sind etwas länger, weshalb ich statt der Antworten lieber die Fragen hier poste.
Hirnschmalz_ schrieb 23.11.25, 13:49
Redcare profitiert tendenziell von einer schlechten Wirtschaftslage und vom Trend zur Online -Apotheke. Ich kaufe nach - no brainer.
vielen Dank an die Shortseller und die Verkäufer, die sich davon beinflussen lassen.
das gute Unternehmen erkennt man nicht am hohen Aktienkurs - höchstens das beliebte..
Q4 wird der Hammer. Ich hoffe dass die Shorts gegrillt werden ;)
Dr Doom schrieb 17.11.25, 15:25
Das wirkt schon sehr verzweifelt von der Kammer. Versandapotheken gibt es nun schon so viele Jahre und es ist nie zu gravierenden Fehlern gekommen. Wo kommen also die vermeintlichen Sicherheitsbedenken her? Am Ende versuchen sie nur ihr Klientel vor notwendiger Veränderung zu schützen. Man kann nur hoffen, dass die Gerichte sehen, dass auch von Versandapotheken ein guter Job gemacht wird.
Für Redcare ist das Thema deutlich weniger relevant, da diese auch aktiv in den Niederlanden verkaufen und entsprechend behandelt werden.
Insgesamt ist die Kursperformance von Redcare bei grds. guten operativen Zahlen schon arg enttäuschend. Aber auch eine Gelegenheit zum Nachkaufen, was ich heute auch gemacht habe. Die Zahlen sehen für mich alle grds. gut aus und ich erwarte ein starkes Q4. An der langfristigen Perspektive hat sich nichts geändert. Allmählich ist RC so günstig, dass es mich nicht überraschen würde, wenn der ein oder andere PE auf den Plan gerufen wird und eine Übernahme prüft. Einen stabilen europäischen Marktführer in einem wachsenden Markt den man für 1/3 vom Umsatz kaufen kann.... klingt erst mal nicht verkehrt.
Was in der ganzen Diskussion zudem bisher keine Rolle spielt ist das ganze Thema Daten und Werbung. RC sammelt ohne ende attraktive Informationen über seine Kunden und könnte diese sicher sehr attraktiv nutzen um sein Angebot zu verbessern. Crossselling wäre nur der erste attraktive Usecase.
Von Daher bleibe ich bullisch und freue mich noch mal deutlich günstiger nachkaufen zu können.
MfG
Dr Doom
