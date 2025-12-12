DM plant Start von Online-Apotheke am 16. Dezember

Das wirkt schon sehr verzweifelt von der Kammer. Versandapotheken gibt es nun schon so viele Jahre und es ist nie zu gravierenden Fehlern gekommen. Wo kommen also die vermeintlichen Sicherheitsbedenken her? Am Ende versuchen sie nur ihr Klientel vor notwendiger Veränderung zu schützen. Man kann nur hoffen, dass die Gerichte sehen, dass auch von Versandapotheken ein guter Job gemacht wird.





Für Redcare ist das Thema deutlich weniger relevant, da diese auch aktiv in den Niederlanden verkaufen und entsprechend behandelt werden.





Insgesamt ist die Kursperformance von Redcare bei grds. guten operativen Zahlen schon arg enttäuschend. Aber auch eine Gelegenheit zum Nachkaufen, was ich heute auch gemacht habe. Die Zahlen sehen für mich alle grds. gut aus und ich erwarte ein starkes Q4. An der langfristigen Perspektive hat sich nichts geändert. Allmählich ist RC so günstig, dass es mich nicht überraschen würde, wenn der ein oder andere PE auf den Plan gerufen wird und eine Übernahme prüft. Einen stabilen europäischen Marktführer in einem wachsenden Markt den man für 1/3 vom Umsatz kaufen kann.... klingt erst mal nicht verkehrt.





Was in der ganzen Diskussion zudem bisher keine Rolle spielt ist das ganze Thema Daten und Werbung. RC sammelt ohne ende attraktive Informationen über seine Kunden und könnte diese sicher sehr attraktiv nutzen um sein Angebot zu verbessern. Crossselling wäre nur der erste attraktive Usecase.





Von Daher bleibe ich bullisch und freue mich noch mal deutlich günstiger nachkaufen zu können.





