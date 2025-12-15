    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCuraleaf Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Curaleaf Holdings

    Von Canopy bis Tilray!

    Trump lässt erneut Cannabis-Aktien durch die Decke gehen - meine Top 5

    Bereits im August hatte Donald Trump laut über eine Legalisierung von Marihuana nachgedacht. Cannabis-Aktien gingen darauf durch die Decke. Jetzt will der US-Präsident seinen Worten Taten folgen lassen.

    • Trump plant Lockerung der Marihuana-Regulierung.
    • Cannabis könnte von Schedule I auf III fallen.
    • Aktien der Branche steigen nach Trumps Ankündigung.
    Wie die Washington Post berichtet plant Präsident Donald Trump offenbar, den Bundesbehörden eine deutlich lockerere Linie beim Umgang mit Marihuana vorzugeben. Statt wie bisher als Schedule-I-Substanz – auf dem Niveau von Heroin und LSD – soll Cannabis in Schedule III fallen, vergleichbar mit Codein-Präparaten oder bestimmten Steroid-Therapien. Der US-Präsident möchte Cannabis damit auf das gleiche regulatorische Niveau heben wie bestimmte verschreibungspflichtige Schmerzmittel und andere medizinische Wirkstoffe.

    Wie vier Insider berichten, sprach Trump am Mittwoch in einem Telefonat aus dem Oval Office mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-Louisiana), über diesen Vorstoß. Demnach könnte der Präsident schon bald per Executive Order anordnen, dass die Behörden das Verfahren zur Neuklassifizierung von Marihuana aktiv vorantreiben.

     

     

    Warum die Börse sofort reagiert hat

    Die US-Cannabisbranche leidet seit Jahren unter der erdrückenden Steuerregel 280E, teurer Finanzierung und einem föderalen Flickenteppich. Eine neue Einstufung auf Schedule III würde 280E de facto aushebeln, Gewinne erhöhen, Kredite erleichtern und die Investitionsdynamik neu entfachen. Genau deshalb schossen die Aktien nach oben – ähnlich wie schon im Sommer, als erste Signale aus Washington durchsickerten.

    Aus diesem Grund schossen die Cannabis-Aktien schon kurze Zeit nach Veröffentlichung des Artikels in die Höhe. Hier sind mein Top 5 Cannabis-Aktien die jeder Anleger kennen sollte:

    Nr.1 Curaleaf Holdings

    Einer der mächtigsten Multi-State-Operatoren (MSOs) in den USA. Curaleaf betreibt über 140 Dispensaries, ist in fast allen Wachstumsmärkten präsent und verfügt über ein stark integriertes Geschäftsmodell vom Anbau über Verarbeitung bis zum Einzelhandel.

    Das Unternehmen investiert intensiv in Forschung, medizinische Therapien und hochwertige Produktlinien. Besonders attraktiv: Curaleaf ist bereits heute profitabel, verfügt über eine solide Bilanz und wäre einer der größten Gewinner, wenn Schedule III die Steuerlast senkt und neue Expansionsmöglichkeiten schafft. Internationale Standbeine in Europa sorgen für zusätzliche Fantasie.

     

    Nr 2. Canopy Growth 

    Canopy hat turbulente Jahre hinter sich – hohe Schulden, teure Übernahmen, strategische Fehlstarts. Doch der Konzern wurde radikal umgebaut. Die US-Tochter Canopy USA ist so strukturiert, dass sie im Falle einer regulatorischen Lockerung sofort den amerikanischen Markt betreten und skalieren kann.

    Besonders spannend: Canopy besitzt Beteiligungen an US-Premium-Marken wie Acreage und Wana Brands, die bislang regulatorisch "geparkt" waren. Mit einer Neuklassifizierung könnten diese Bausteine endlich aktiviert werden. 

    Nr. 3 Green Thumb Industries (GTI)

    GTI gehört zu den stabilsten, professionellsten und finanziell konservativsten Playern der Branche. Das Unternehmen betreibt über 90 Filialen und setzt bewusst auf margenstarke, stark nachgefragte Marken wie Rythm oder Dogwalkers.

    GTI ist bekannt für sein überdurchschnittliches Kostenmanagement, einen stringenten Expansionskurs und hohe operative Effizienz. Viele institutionelle Anleger betrachten GTI als "Blue Chip" des Cannabis. Bei einer Entlastung durch Schedule III dürfte GTI zu den ersten Unternehmen gehören, die klar sichtbar profitieren.

    Nr. 4 Tilray Brands

    Tilray hat sich zu einem breit aufgestellten globalen Konsumgüter- und Cannabisunternehmen entwickelt. Neben medizinischem Cannabis verfügt Tilray über eine starke Präsenz im Alkohol- und Getränke-Segment – mit Beteiligungen an mehreren Craft-Brauereien sowie Kooperationen mit großen Marken.

    Diese Diversifizierung macht Tilray weniger volatil als viele Wettbewerber. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen aggressiv bei der Expansion Richtung USA und positioniert sich bewusst für den Moment, in dem Washington die Handbremse löst.

     

    Nr. 5 Trulieve Cannabis

    Trulieve dominiert seit Jahren den medizinischen Markt in Florida – einem der wichtigsten Cannabisstaaten der USA. Das Unternehmen ist für Effizienz, striktes Kostenmanagement und starke Kundenbindung bekannt.

    Besonders spannend: Florida stimmt 2025 erneut über die Legalisierung für Freizeitgebrauch ab. Bei einem positiven Votum würde Trulieve als marktführender Anbieter sofort profitieren. Eine bundesweite Entlastung durch Schedule III würde zusätzlich die Refinanzierung vereinfachen und das Wachstum beschleunigen.

    Mein Tipp: Vorsichtig agieren

    Schon Mitte August hatte Donald Trump die üblichen Verdächtigen aus der Cannabis-Branche mit seinen ersten Gedanken zu dem Thema ordentlich in die Höhe getrieben. Die damaligen Gewinne haben die Aktie in der Zwischenzeit aber schon wieder aufgebraucht.

    Jetzt startet die Rallye zum zweiten Mal in diesem Jahr. Anleger sollten den Werten nicht blind hinterherlaufen, sondern auf einen größeren Rücksetzer warten. Zudem steht auch nicht fest, dass Donald Trump sein Vorhaben durchsetzen kann. 

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

