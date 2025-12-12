AIXTRON - Aktie stürzt rapide ab - 12.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die AIXTRON Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,61 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,31 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +46,10 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -1,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +17,39 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,31 % 1 Monat +2,05 % 3 Monate +46,10 % 1 Jahr +15,93 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der AIXTRON Aktie, insbesondere die jüngsten Käufe von Goldman Sachs, die ihre Beteiligung auf 7,2 % erhöht hat. Dies wird als positives Signal für das zukünftige Potenzial der Aktie gewertet. Der Kurs schwankt zwischen 17 und 20 Euro, was für einige Anleger eine Kaufgelegenheit darstellt. Zudem wird das Wachstum im Bereich Optoelektronik als langfristig positiver Faktor für die Bewertung der Aktie hervorgehoben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.