JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 193,2EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



