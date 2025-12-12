JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Laurence Alexander schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, Der Gaskonzern verteidige seinen "Kernalgorithmus". Dieser basiere seit den 1990er Jahren auf zwei zentralen Inhalten: Kapitaldisziplin und Technologie. 2026 werde zwar wahrscheinlich nochmals ein unruhiges Jahr, doch neue technologische Entwicklungen deuteten darauf hin, dass der aktuelle Zyklus anders verlaufe./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 22:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 352,2EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Laurence Alexander
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 535
Kursziel alt: 535
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
