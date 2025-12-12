BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Elektrotechnik-Konzerns sei solide gewesen, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten gezeigt, dass sie ideal positioniert sind, um über mehrere Jahre von Megathemen zu profitieren./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 237,1EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:06 Uhr) gehandelt.
