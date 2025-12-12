    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCliq Digital AktievorwärtsNachrichten zu Cliq Digital

    GNW-Adhoc

    CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

    • CLIQ Digital AG wechselt ins Basic Board der Börse.
    • Kündigung des Handels im Scale-Segment für 2026.
    • Ziel: Kosten senken und Ressourcen für Wachstum nutzen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    12. Dec 2025 / 17:14 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung
    Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
    CLIQ Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse
    Düsseldorf, 12. Dezember 2025 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG (?Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nur noch in den Handel im Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sein sollen. Hierzu wird die Gesellschaft kurzfristig die Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse kündigen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale- Segment wird drei Monate nach der Kündigung, d.h. am oder um den 16. März 2026, eingestellt.
    Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden. Mit der Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Scale-Segment sollen die Kosten und der Verwaltungsaufwand gesenkt und damit Ressourcen freigesetzt werden, die bisher durch die zusätzlichen Anforderungen im Scale-Segment gebunden waren. Diese Ressourcen können zukünftig für die operative Entwicklung und das strategische Wachstum der Gesellschaft nutzbar gemacht werden. Die geplante Kündigung basiert auch auf Überlegungen des deutschen Gesetzgebers, für das Scale-Segment als KMU-Wachstumsmarkt zusätzliche Delisting-Anforderungen einzuführen, die für das Basic Board als nicht- qualifiziertes Freiverkehrssegment nicht gelten würden. Kontakt
    CLIQ Digital AG
    Grünstraße 8
    40212 Düsseldorf, Deutschland
    investors@cliqdigital.com
    Ende der Insiderinformation
    -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|CLIQ Digital AG | | | | | |Grünstraße 8 | | | | | |40212 Düsseldorf | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+49 211 9350 706 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax |+49 211 9350150 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |investors@cliqdigital.com | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://cliqdigital.com/ | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |5299000KAU5HBSUPV421 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - | | |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - | | |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, | | |Regulated market, A35JS4; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), | | |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail | | |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), | | |Scale 30, MSCI World Micro Cap | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cliq Digital Aktie

    Die Cliq Digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 1,502 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cliq Digital Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,75 %.

    Cliq Digital zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
