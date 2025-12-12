^CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

12. Dec 2025 / 17:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung

Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

CLIQ Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

Düsseldorf, 12. Dezember 2025 - Der Vorstand der CLIQ Digital AG (?Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nur noch in den Handel im Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sein sollen. Hierzu wird die Gesellschaft kurzfristig die Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse kündigen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale- Segment wird drei Monate nach der Kündigung, d.h. am oder um den 16. März 2026, eingestellt.

Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden. Mit der Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Scale-Segment sollen die Kosten und der Verwaltungsaufwand gesenkt und damit Ressourcen freigesetzt werden, die bisher durch die zusätzlichen Anforderungen im Scale-Segment gebunden waren. Diese Ressourcen können zukünftig für die operative Entwicklung und das strategische Wachstum der Gesellschaft nutzbar gemacht werden. Die geplante Kündigung basiert auch auf Überlegungen des deutschen Gesetzgebers, für das Scale-Segment als KMU-Wachstumsmarkt zusätzliche Delisting-Anforderungen einzuführen, die für das Basic Board als nicht- qualifiziertes Freiverkehrssegment nicht gelten würden. Kontakt

CLIQ Digital AG

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

investors@cliqdigital.com

Ende der Insiderinformation

-------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Sprache |Deutsch | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Unternehmen|CLIQ Digital AG | | | | | |Grünstraße 8 | | | | | |40212 Düsseldorf | | | | | |Germany | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Telefon |+49 211 9350 706 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Fax |+49 211 9350150 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |E-Mail |investors@cliqdigital.com | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Internet |https://cliqdigital.com/ | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |LEI |5299000KAU5HBSUPV421 | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Börsen |? DE000A35JS40, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt - | | |Freiverkehr, A35JS4; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A35JS4; DE - | | |Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart - Freiverkehr, A35JS4; DE - | | |Berliner Börse, Boerse Berlin - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |München, Boerse Muenchen - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |Düsseldorf, Boerse Duesseldorf - Freiverkehr, A35JS4; DE - Börse | | |Düsseldorf, Quotrix Open Market, A35JS4; DE - Tradegate Exchange, | | |Regulated market, A35JS4; | +-----------+------------------------------------------------------------------+ |Indices |Scale All Share (Kursindex), DAXsector All Retail (Kurs), | | |DAXsubsector All Retail, Internet (Kurs), DAXsector All Retail | | |(Performance) DAXsubsector All Retail, Internet (Performance), | | |Scale 30, MSCI World Micro Cap | +-----------+------------------------------------------------------------------+ Â°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cliq Digital Aktie Die Cliq Digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 1,502 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cliq Digital Aktie um -7,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,75 %. Cliq Digital zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0300 %.



