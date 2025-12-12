    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz empfängt Selenskyj am Montag in Berlin

    • Merz empfängt Selenskyj zu Wirtschaftsgesprächen.
    • Austausch über Friedensverhandlungen in der Ukraine.
    • Europäische Staats- und Regierungschefs nehmen teil.
    Merz empfängt Selenskyj am Montag in Berlin
    BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an diesem Montag zu Wirtschaftsgesprächen und einem Austausch über den Stand der Friedensverhandlungen für die Ukraine empfangen. Der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, teilte mit, am Abend würden zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato zu den Gesprächen hinzustoßen./bk/xx/DP/jha



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

