    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    AKTIE IM FOKUS

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Broadcom-Anleger machen Kasse - Analysten bleiben optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Broadcom-Aktien fallen um 10% nach Rekordhoch.
    • Enttäuschende KI-Auftragszahlen belasten Anleger.
    • Analysten bleiben optimistisch, Kursziele angehoben.
    AKTIE IM FOKUS - Broadcom-Anleger machen Kasse - Analysten bleiben optimistisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Apple - und Google -Chipzulieferers Broadcom sind am Freitag schwer unter Druck geraten. Nach der jüngsten Rekordrally enttäuschte der Konzern die teils überaus hohen Erwartungen von Anlegern mit Blick auf die künftigen Geschäfte mit KI-Chips sowie mit Äußerungen zur Bruttomarge.

    Der Aktienkurs knickte um gut zehn Prozent auf 364,24 US-Dollar ein. Allerdings hatten die Papiere auch erst zur Wochenmitte ein Rekordhoch von knapp 415 Dollar erreicht. Das Jahresplus summiert sich damit immer noch auf rund 57 Prozent. Der Techwerte-Index Nasdaq 100 gewann gut 20 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    260,25€
    Basispreis
    1,59
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    296,16€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Broadcom hatte Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das erste Quartal geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI).

    Allerdings sprach Konzernchef Hock Tan in einer Telefonkonferenz mit Analysten von einem Auftragsbestand von 73 Milliarden US-Dollar (rund 62,3 Mrd Euro) für KI-Produkte, die in den nächsten sechs Quartalen ausgeliefert werden sollen - eine Zahl, die einige Anleger enttäuschte.

    Tan stellte dabei allerdings klar, dass es sich um einen "Mindestwert" handle. "Wir erwarten deutlich mehr, sobald weitere Bestellungen für Lieferungen in den nächsten sechs Quartalen eingehen", sagte er. "Unsere Lieferzeit kann daher, je nach Produkt, zwischen sechs Monaten und einem Jahr liegen."

    Analysten bleiben denn auch zuversichtlich. So lobten die Experten der Citigroup die Resultate und den Ausblick. Das KI-Geschäft habe im Geschäftsjahr 2025 schon fast ein Drittel des Konzernumsatzes ausgemacht. Zudem habe der Konzern mit Anthropic seinen vierten KI-Kunden bekannt gegeben, weitere dürften folgen. Der für einige Investoren wohl eher enttäuschende Bruttomargen-Ausblick sollte nicht überbewertet werden, die Marge sollte sich erholen. Die Citi-Analysten hoben denn auch ihr Kursziel von 415 auf 480 Dollar an und bestätigten ihre Kaufempfehlung wegen der fortgesetzten KI-Stärke.

    Analyst Vivek Arya von der Bank of America schraubte sein Kursziel sogar von 460 auf 500 Dollar nach oben. So seien mit Blick auf den KI-Auftragsbestand eigentlich nur die Erwartungen sehr großer Optimisten verfehlt worden. Das sollte Anleger nicht beunruhigen. Broadcom überzeuge mit einer immer breiteren Kundenbasis und bilanzieller Stärke. Die Papiere blieben ein "Top Pick"./mis/jsl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 236,4 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Bil..

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von -29,10 %/+17,63 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Broadcom - A2JG9Z - US11135F1012

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Broadcom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Broadcom-Anleger machen Kasse - Analysten bleiben optimistisch Die Aktien des Apple - und Google -Chipzulieferers Broadcom sind am Freitag schwer unter Druck geraten. Nach der jüngsten Rekordrally enttäuschte der Konzern die teils überaus hohen Erwartungen von Anlegern mit Blick auf die künftigen Geschäfte mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     