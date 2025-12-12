Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.291,37USD pro Feinunze und notiert damit +0,27 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 62,01USD und damit -2,42 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,01USD und verzeichnet ein Minus von -0,94 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,35USD und verzeichnet ein Minus von -0,96 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.505,50USD
|+0,50 %
|Platin
|1.735,50USD
|+2,27 %
|Kupfer London Rolling
|11.522,76USD
|-2,39 %
|Aluminium
|2.859,68PKT
|-0,95 %
|Erdgas
|4,088USD
|-3,94 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,94 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.12.25, 17:29 Uhr.