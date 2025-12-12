Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.291,37USD pro Feinunze und notiert damit +0,27 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 62,01USD und damit -2,42 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,01USD und verzeichnet ein Minus von -0,94 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 57,35USD und verzeichnet ein Minus von -0,96 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.505,50 USD +0,50 % Platin 1.735,50 USD +2,27 % Kupfer London Rolling 11.522,76 USD -2,39 % Aluminium 2.859,68 PKT -0,95 % Erdgas 4,088 USD -3,94 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,94 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.12.25, 17:29 Uhr.