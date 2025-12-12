    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGold Royalty AktievorwärtsNachrichten zu Gold Royalty
    Gold Royalty schließt Erwerb der Royalty auf Pedra Branca ab

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 12. Dezember 2025 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ...) (NYSE American: GROY) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Bezug auf seine Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 den Erwerb einer Royalty (die „Royalty“) für die Kupfer- und Goldmine Pedra Branca („Pedra Branca“) abgeschlossen hat, die derzeit im Besitz einer Tochtergesellschaft der BHP Group Limited ist und von dieser betrieben wird (die „Transaktion“).

     

    Die Royalty umfasst eine NSR in Höhe von 25 % auf Gold und eine NSR in Höhe von 2 % auf Kupfer und andere Produkte, die in der Mine Pedra Branca, bestehend aus den Bereichen Pedra Branca West und Pedra Branca East, sowie in der ehemaligen, vollständig leergeförderten Mine Antas North, gefördert werden.

     

    Über Gold Royalty Corp.

     

    Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.

     

    Kontakte bei Gold Royalty Corp

    Jackie Przybylowski

    Vice President, Capital Markets

    Tel.: (833) 396-3066

    E-Mail: info@goldroyalty.com

     

    In Europa:

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Gold Royalty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 3,45EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:26 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
