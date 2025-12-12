JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach der Bestätigung einer Dividendenzahlung im Jahr 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die avisierte Ausschüttung von einem Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 69,35EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
