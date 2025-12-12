Deutsche Anleihen
Leichte Kursverluste
- Kurse deutscher Staatsanleihen geben nach, Euro-Bund-Future fällt.
- Rendite zehnjähriger Bundesanleihe bei 2,85 Prozent.
- Inflation in Deutschland bleibt über 2 Prozent, 2,3 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 127,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.
Überdurchschnittliche Preissteigerungen bei Dienstleistungen und teilweise teure Lebensmittel halten die Inflation in Deutschland unverändert über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - wie schon im Oktober. Die Daten bewegten den Anleihemarkt kaum, da die erste Schätzung bestätigt wurde.
Die Märkte durften laut Commerzbank noch einmal durchatmen, bevor kommende Woche wohl ein "hektisches Jahresfinish" anstehe. Unter anderem werden dann Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. Zudem wird die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt geben./jsl/jha/
US Staats-Anleihen sind wegen der hohen Verschuldung m.E. uninteressant.
Bild: 24500_20250121085607_Government Bond 10y Forecast 20252026
https://tradingeconomics.com/forecast/government-bond-10y