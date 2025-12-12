    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    INDEX-FLASH

    Erneute KI-Investitionssorgen ziehen Aktienkurse runter

    • Verzögerungen bei Oracle und OpenAI belasten Börsen.
    • Dow Jones fiel um 0,5%, Nasdaq um fast 2%.
    • Oracle verschiebt KI-Projekte auf 2028 wegen Engpässen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Bericht über Verzögerungen bei bestimmten KI-Projekten von Oracle und OpenAI haben die Börsen am Freitag im Handelsverlauf belastet. In den USA drehte der Dow Jones Industrial auf minus 0,5 Prozent, nachdem er im frühen Handel noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der Nasdaq 100 sank um zuletzt knapp 2 Prozent. Der Oracle-Aktienkurs rutschte auf minus sechs Prozent ab.

    Der deutsche Leitindex Dax gab kurz vor dem Handelsende um 0,4 Prozent nach, der EuroStoxx 50 ebenfalls um knapp ein halbes Prozent.

    Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, hat der Software- und Hardwarekonzern Oracle Fertigstellungstermine für einige der Rechenzentren für den Entwickler von KI-Modellen OpenAI von 2027 auf 2028 verschoben, vor allem wegen Arbeitskräfte- und Materialengpässen.

    Nach der langen Rally vieler KI-Werte könnte das abermals Sorgen geweckt habe, wann die Unternehmen angesichts knapper Ressourcen und damit eventuell noch höhere Investitionen mit ihren KI-Geschäften Geld verdienen werden. Solche Bedenken hatten zuletzt immer mal wieder belastet./mis/jha/

    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
