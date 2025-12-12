Erneute KI-Investitionssorgen ziehen Aktienkurse runter

Der deutsche Leitindex Dax gab kurz vor dem Handelsende um 0,4 Prozent nach, der EuroStoxx 50 ebenfalls um knapp ein halbes Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Bericht über Verzögerungen bei bestimmten KI-Projekten von Oracle und OpenAI haben die Börsen am Freitag im Handelsverlauf belastet. In den USA drehte der Dow Jones Industrial auf minus 0,5 Prozent, nachdem er im frühen Handel noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der Nasdaq 100 sank um zuletzt knapp 2 Prozent. Der Oracle-Aktienkurs rutschte auf minus sechs Prozent ab.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, hat der Software- und Hardwarekonzern Oracle Fertigstellungstermine für einige der Rechenzentren für den Entwickler von KI-Modellen OpenAI von 2027 auf 2028 verschoben, vor allem wegen Arbeitskräfte- und Materialengpässen.

Nach der langen Rally vieler KI-Werte könnte das abermals Sorgen geweckt habe, wann die Unternehmen angesichts knapper Ressourcen und damit eventuell noch höhere Investitionen mit ihren KI-Geschäften Geld verdienen werden. Solche Bedenken hatten zuletzt immer mal wieder belastet./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,04 % und einem Kurs von 159,1 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 17:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um -9,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,97 %. Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 464,96 Mrd.. Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Oracle Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +40,90 %/+145,04 % bedeutet.



