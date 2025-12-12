    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Phemex ist Mitveranstalter von LONGITUDE und beleuchtet anlässlich seines 6. Geburtstags die nächste Ära der Kryptosicherheit

    APIA, Samoa, 12. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, eine benutzerorientierte Krypto-Börse, hat am 11. Dezember gemeinsam mit Cointelegraph erfolgreich die 7. Ausgabe von LONGITUDE im Rosewood Hotel in Abu Dhabi veranstaltet. Die Veranstaltung fand parallel zur Abu Dhabi Finance Week statt und brachte führende Persönlichkeiten aus dem Bereich Web3 sowie institutionelle Innovatoren zu einem strategischen Dialog zusammen, um den 6. Geburtstag von Phemex zu feiern.

    Phemex Co-hosts LONGITUDE, Spotlighting the Next Era of Crypto Security at Its 6th Anniversary

    Auf der exklusiven Tagesordnung standen Branchengrößen wie Anthony Scaramucci (SkyBridge) und Kristin Smith (Solana Policy Institute), die im Panel „Solana SZN" Markttrends analysierten, während Eli Ben-Sasson (StarkWare) in einem speziellen Kamingespräch die entscheidende Rolle des Datenschutzes beleuchtete.

    Das Herzstück des Abends war die Podiumsdiskussion „Crypto's Security Dilemma" (Das Sicherheitsdilemma der Kryptowährungen). Federico Variola, CEO von Phemex, diskutierte gemeinsam mit Ian Rogers (Ledger) und Dmytro Budorin (Hacken) über die dringendsten Herausforderungen im Bereich der Verteidigung in dieser Branche. Federico argumentierte, dass das branchenübliche „reaktive" Sicherheitsmodell angesichts moderner KI-Bedrohungen nicht mehr zeitgemäß sei. Er plädierte für eine Umstellung auf eine „Predictive Security Architecture" und erläuterte, wie Phemex nun KI einsetzt, um das Nutzerverhalten zu analysieren und Bedrohungen zu verhindern, bevor sie eintreten.

    Federico nutzte die Bühne auch, um die strategische Roadmap von Phemex vorzustellen und hob dabei die Entwicklung einer neuen Account-Abstraction-Wallet hervor, die eine Brücke zwischen Web2 und Web3 schlagen soll.

    „Wir stärken nicht nur unsere Infrastruktur mit prädiktiver KI, sondern entwickeln die Plattform auch grundlegend weiter", erklärte Federico. „Wir bauen ein ganzheitliches Ökosystem auf, das eine CEX, eine DEX und eine selbstverwaltete Wallet kombiniert, wobei Sicherheit der Anker ist, der es den Nutzern ermöglicht, nahtlos zwischen verschiedenen Verwahrungsmodellen zu wechseln."

    Phemex startet nun in sein siebtes Jahr und unterstreicht mit dieser Veranstaltung sein Engagement für einen neuen Ansatz im Bereich des Nutzerschutzes. Durch die Förderung eines Dialogs auf hoher Ebene und Partnerschaften zwischen Entscheidungsträgern übernimmt Phemex weiterhin eine Vorreiterrolle beim Aufbau einer transparenten, sicheren und einheitlichen Zukunft für digitale Vermögenswerte.

    Informationen zu Phemex

    Phemex wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine benutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit über 10 Millionen Händler vertrauen. Die Plattform bietet Spot- und Derivatehandel, Copy-Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die darauf ausgelegt sind, Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und Innovation in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem zukunftsorientierten Ansatz und der Verpflichtung, seine Nutzer zu stärken, stellt Phemex verlässliche Tools, einfachen Zugang zu den Märkten und immer neue Chancen bereit, damit Trader auf jedem Erfahrungsniveau wachsen und erfolgreich handeln können.

    Weitere Informationen finden Sie auf: https://phemex.com/

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2844330/20251212_154736.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/phemex-ist-mitveranstalter-von-longitude-und-beleuchtet-anlasslich-seines-6-geburtstags-die-nachste-ara-der-kryptosicherheit-302640317.html





