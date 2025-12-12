Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – nur MDAX trotzt dem Abwärtstrend
Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Während der MDAX trotzig zulegt, geraten DAX und US-Leitindizes unter Druck – ein Handelstag voller Gegensätze an den Börsen.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, mit leichten Unterschieden zwischen dem deutschen Markt und der Wall Street. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.184,02 Punkten und verliert 0,76 Prozent. Damit gehört er zu den schwächeren Indizes im heimischen Markt. Der MDAX kann sich dem Abwärtstrend hingegen entziehen: Der Index der mittelgroßen Werte steigt leicht um 0,10 Prozent auf 29.939,07 Punkte und zeigt damit eine gewisse Stabilität. Der SDAX, der kleinere Unternehmen abbildet, gibt um 0,29 Prozent auf 16.856,23 Punkte nach. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, steht bei 3.553,38 Punkten und verliert 0,55 Prozent. Noch deutlicher fallen die Verluste an den US-Börsen aus. Der Dow Jones notiert bei 48.402,93 Punkten und liegt 0,64 Prozent im Minus. Besonders stark unter Druck steht der breiter gefasste S&P 500, der um 1,32 Prozent auf 6.810,44 Punkte nachgibt. Damit entwickelt sich der US-Markt heute schwächer als die großen deutschen Indizes, während im deutschen Segment vor allem der MDAX mit einem leichten Plus hervorsticht.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 2.15%. E.ON folgt mit einem Plus von 1.73%, während Volkswagen (VW) Vz mit 1.40% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge. Commerzbank fällt um 2.46%, Deutsche Bank sogar um 3.78%, und Siemens Energy hat mit einem Minus von 4.99% den größten Verlust.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Gerresheimer mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.93%. Deutsche Lufthansa folgt mit 4.66%, während Wacker Chemie mit 4.26% ebenfalls stark performt.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. RENK Group verliert 2.35%, Kion Group fällt um 2.69%, und AIXTRON hat mit einem Minus von 4.31% einen der größten Rückgänge.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigen die Topwerte eine stabile Performance, angeführt von Verve Group Registered (A) mit 3.12%. KWS SAAT folgt mit 3.05%, während Befesa mit 2.82% ebenfalls positiv abschneidet.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen negative Entwicklungen, wobei PNE um 2.33% fällt, Friedrich Vorwerk Group um 3.37% und Alzchem Group mit einem Rückgang von 5.43% den größten Verlust verzeichnet.
TecDAX TopwerteDie TecDAX-Topwerte zeigen eine gemischte Entwicklung, angeführt von HENSOLDT mit 2.81%. IONOS Group folgt mit 1.95%, während Nagarro mit 1.84% ebenfalls im Plus liegt.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Rückgänge, wobei Elmos Semiconductor um 2.29% fällt, PNE um 2.33% und AIXTRON mit einem Minus von 4.31% den größten Verlust hat.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen die Topwerte eine positive Entwicklung, angeführt von Walmart mit 2.11%. McDonald's folgt mit 1.85%, während Procter & Gamble mit 1.58% ebenfalls im Plus liegt.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Tendenzen, wobei IBM um 2.26% fällt, NVIDIA um 2.76% und Caterpillar mit einem Minus von 4.67% den größten Rückgang verzeichnet.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 stechen besonders hervor, angeführt von Lululemon Athletica mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.12%. GE Aerospace folgt mit 4.18%, während The Mosaic mit 3.41% ebenfalls stark performt.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Rückgänge, wobei First Solar um 7.80% fällt, Seagate Technology Holdings um 7.95% und Corning mit einem Minus von 8.02% den größten Verlust verzeichnet.
