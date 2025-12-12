    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Der Börsen-Tag

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – nur MDAX trotzt dem Abwärtstrend

    Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Während der MDAX trotzig zulegt, geraten DAX und US-Leitindizes unter Druck – ein Handelstag voller Gegensätze an den Börsen.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – nur MDAX trotzt dem Abwärtstrend
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, mit leichten Unterschieden zwischen dem deutschen Markt und der Wall Street. In Deutschland notiert der Leitindex DAX bei 24.184,02 Punkten und verliert 0,76 Prozent. Damit gehört er zu den schwächeren Indizes im heimischen Markt. Der MDAX kann sich dem Abwärtstrend hingegen entziehen: Der Index der mittelgroßen Werte steigt leicht um 0,10 Prozent auf 29.939,07 Punkte und zeigt damit eine gewisse Stabilität. Der SDAX, der kleinere Unternehmen abbildet, gibt um 0,29 Prozent auf 16.856,23 Punkte nach. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, steht bei 3.553,38 Punkten und verliert 0,55 Prozent. Noch deutlicher fallen die Verluste an den US-Börsen aus. Der Dow Jones notiert bei 48.402,93 Punkten und liegt 0,64 Prozent im Minus. Besonders stark unter Druck steht der breiter gefasste S&P 500, der um 1,32 Prozent auf 6.810,44 Punkte nachgibt. Damit entwickelt sich der US-Markt heute schwächer als die großen deutschen Indizes, während im deutschen Segment vor allem der MDAX mit einem leichten Plus hervorsticht.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 2.15%. E.ON folgt mit einem Plus von 1.73%, während Volkswagen (VW) Vz mit 1.40% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Rückgänge. Commerzbank fällt um 2.46%, Deutsche Bank sogar um 3.78%, und Siemens Energy hat mit einem Minus von 4.99% den größten Verlust.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Gerresheimer mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.93%. Deutsche Lufthansa folgt mit 4.66%, während Wacker Chemie mit 4.26% ebenfalls stark performt.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. RENK Group verliert 2.35%, Kion Group fällt um 2.69%, und AIXTRON hat mit einem Minus von 4.31% einen der größten Rückgänge.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX zeigen die Topwerte eine stabile Performance, angeführt von Verve Group Registered (A) mit 3.12%. KWS SAAT folgt mit 3.05%, während Befesa mit 2.82% ebenfalls positiv abschneidet.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen negative Entwicklungen, wobei PNE um 2.33% fällt, Friedrich Vorwerk Group um 3.37% und Alzchem Group mit einem Rückgang von 5.43% den größten Verlust verzeichnet.

    TecDAX Topwerte

    Die TecDAX-Topwerte zeigen eine gemischte Entwicklung, angeführt von HENSOLDT mit 2.81%. IONOS Group folgt mit 1.95%, während Nagarro mit 1.84% ebenfalls im Plus liegt.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Rückgänge, wobei Elmos Semiconductor um 2.29% fällt, PNE um 2.33% und AIXTRON mit einem Minus von 4.31% den größten Verlust hat.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine positive Entwicklung, angeführt von Walmart mit 2.11%. McDonald's folgt mit 1.85%, während Procter & Gamble mit 1.58% ebenfalls im Plus liegt.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Tendenzen, wobei IBM um 2.26% fällt, NVIDIA um 2.76% und Caterpillar mit einem Minus von 4.67% den größten Rückgang verzeichnet.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 stechen besonders hervor, angeführt von Lululemon Athletica mit einem beeindruckenden Anstieg von 11.12%. GE Aerospace folgt mit 4.18%, während The Mosaic mit 3.41% ebenfalls stark performt.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen erhebliche Rückgänge, wobei First Solar um 7.80% fällt, Seagate Technology Holdings um 7.95% und Corning mit einem Minus von 8.02% den größten Verlust verzeichnet.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – nur MDAX trotzt dem Abwärtstrend Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Während der MDAX trotzig zulegt, geraten DAX und US-Leitindizes unter Druck – ein Handelstag voller Gegensätze an den Börsen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     