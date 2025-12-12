Verve Group Registered (A) Aktie steigt - 12.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +3,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verve Group Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,7395€, mit einem Plus von +3,27 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Verve Group Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,96 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -2,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verve Group Registered (A) um -46,46 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,29 % 1 Monat -15,77 % 3 Monate -13,96 % 1 Jahr -50,70 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 346,20 Mio.EUR € wert.

Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Während der MDAX trotzig zulegt, geraten DAX und US-Leitindizes unter Druck – ein Handelstag voller Gegensätze an den Börsen.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.