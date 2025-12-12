Oracle – Absturz am Freitag

Der vierteljährliche Quartalsbericht mit anschließendem „Call“ bietet eigentlich Gelegenheit alle aktuellen Themen abzuräumen. Weniger als 48 Stunden später bemerkt man jedoch bei Oracle noch eine Kleinigkeit und verschiebt geplante Data-Center für OpenAi von 2027 auf 2028. Die Aktie setzt ihre Korrektur damit fort.

Bloomberg nennt als Gründe vor allem Engpässe bei Personal und Material; Oracle äußerte sich zunächst nicht.

Der Kursrutsch trifft eine Aktie, die bereits am Vortag kräftig gefallen war. Nach den jüngsten Quartalszahlen und einem vorsichtigen Ausblick sorgten sich Anleger vor allem darüber, wie schnell sich die hohen Ausgaben für neue Rechenzentren in zusätzlichen Umsatz übersetzen. In der Folge kam es am Donnerstag zu einem zweistelligen Tagesminus und einem deutlichen Rückgang des Börsenwerts.