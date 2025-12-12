    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    ATX nach Rekordhoch im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schloss mit 1,35% Verlust bei 5.103,16 Punkten.
    • Inflationsdaten bewegten Märkte kaum, EZB-Zinsentscheidung.
    • Bankenwerte stark gefallen, VIG und Zumtobel im Plus.
    Aktien Wien Schluss - ATX nach Rekordhoch im Minus
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat die Börsenwoche mit Verlusten beendet. Der ATX verlor am Freitag 1,35 Prozent und schloss mit 5.103,16 Punkten. Allerdings hatte der österreichische Leitindex bei 5.184,82 Zählern zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erreicht. Der ATX Prime verlor 1,19 Prozent auf 2.536,98 Punkte. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im Minus.

    Die Kursabschläge in den USA sorgten auch in Europa für Verluste. Die Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sorgten nicht für große Marktbewegungen. In der kommenden Woche steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Dabei wird es laut Helaba-Experten keine Zinsänderung geben.

    Die Meldungslage zu Unternehmen aus Österreich blieb zum Wochenausklang dünn. Die Analysten der Erste Group bekräftigten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Immobilienentwicklers UBM. Auch das Kursziel in Höhe von 28,00 Euro behielt der Experten Christoph Schultes bei. Die UBM-Titel verloren dennoch 1,4 Prozent auf 21,20 Euro.

    Die Bankenwerte gehören zu den Verlierern des Tages. Die Papiere der Erste Group gaben um 4,07 Prozent nach. Bawag verloren 1,7 Prozent und die RBI-Titel sanken um 1,64 Prozent.

    DO&CO verloren 3,38 Prozent. Die Aktien von Polytec fielen um 2,4 Prozent auf 3,26 Euro. Die Analysten von Warburg Research hatten am Mittwoch sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 4,9 Euro für die Aktien des heimischen Autozulieferers bestätigt.

    Am oberen Ende stachen die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG ) mit einem Kursplus von 4,22 Prozent hervor. Zumtobel machten 2,87 Prozent gut. RHI Magnesita stiegen um 2,04 Prozent./rst/ste/APA/stw

     

    Die VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,86 % und einem Kurs von 96,00 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 18:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe Aktie um +11,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe bezifferte sich zuletzt auf 7,62 Mrd..

    VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.




