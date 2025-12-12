    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa

    Befesa Aktie legt zu - 12.12.2025

    Am 12.12.2025 ist die Befesa Aktie, bisher, um +2,92 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Befesa Aktie.

    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    Befesa ist ein führender Anbieter von Recyclinglösungen für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken, mit starker Präsenz in Europa und Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Sims Metal Management und Alba Group und zeichnet sich durch innovative Technologien zur Metallrückgewinnung aus.

    Befesa aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.12.2025

    Die Befesa Aktie notiert aktuell bei 28,56 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,92 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,81  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Befesa Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,56, mit einem Plus von +2,92 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Befesa Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +2,86 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Befesa Aktie damit um +1,72 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,50 %. Im Jahr 2025 gab es für Befesa bisher ein Plus von +32,98 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

    Befesa Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,72 %
    1 Monat +1,50 %
    3 Monate +2,86 %
    1 Jahr +24,12 %

    Informationen zur Befesa Aktie

    Es gibt 40 Mio. Befesa Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,13 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Wall Street rutscht ab – nur MDAX trotzt dem Abwärtstrend


    Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Während der MDAX trotzig zulegt, geraten DAX und US-Leitindizes unter Druck – ein Handelstag voller Gegensätze an den Börsen.

    Befesa Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Befesa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Befesa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Befesa

    +2,09 %
    +0,07 %
    -0,15 %
    +1,78 %
    +22,31 %
    -34,13 %
    -40,50 %
    -19,09 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1



