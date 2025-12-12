EU friert russisches Vermögen dauerhaft ein
Für Sie zusammengefasst
- EU verbietet unbefristete Rückübertragung von Mitteln.
- Grundlage für Nutzung russischen Staatsvermögens geschaffen.
- Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte für diese Maßnahme.
Foto: Siarhei - 356130783
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU hat eine wichtige Grundlage für die Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine geschaffen. Eine große Mehrheit von Mitgliedstaaten stimmte dafür, eine Rückübertragung von in der EU festgesetzten Mitteln nach Russland unbefristet zu verbieten, wie die derzeitige dänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./aha/DP/stw
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen