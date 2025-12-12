Marktgeflüster
Popcorn bereit? KI-Datencenter-Blase platzt - seien Sie live dabei!
Erst der Absturz von Oracle nach den Zahlen, dann der Absturz von Broadcom nach den Zahlen - dann die Meldung, dass sich die Oracle-Datencenter verzögern werden! Grund: Materialmangel und Mangel an Arbeitskräften! Damit sind neben der Frage, wie die Datencenter mit Strom versorgt werden können, neue Probleme aufgetaucht - und beide haben auch mit Trump zu tun! Denn gerade im Bau-Bereich arbeiteten viele illegale Einwanderer, der Materialmangel wiederum dürfte auch mit der Zollpolitik des US-Präsidenten zu tun haben. Die Fed hat heute begonnen, Anleihen zu kaufen - aber die Renditen steigen dennoch. Heute heftige Bewegungen bei Gold und Silber..
Hinweise aus Video:
3. Fed: Warum Kevin Hassett nicht Nachfolger von Powell wird
