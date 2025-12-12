    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Popcorn bereit? KI-Datencenter-Blase platzt - seien Sie live dabei!

    Grund: Materialmangel und Mangel an Arbeitskräften! Damit sind neben der Frage, wie die Datencenter mit Strom versorgt werden können, neue Probleme aufgetaucht

    Erst der Absturz von Oracle nach den Zahlen, dann der Absturz von Broadcom nach den Zahlen - dann die Meldung, dass sich die Oracle-Datencenter verzögern werden! Grund: Materialmangel und Mangel an Arbeitskräften! Damit sind neben der Frage, wie die Datencenter mit Strom versorgt werden können, neue Probleme aufgetaucht - und beide haben auch mit Trump zu tun! Denn gerade im Bau-Bereich arbeiteten viele illegale Einwanderer, der Materialmangel wiederum dürfte auch mit der Zollpolitik des US-Präsidenten zu tun haben. Die Fed hat heute begonnen, Anleihen zu kaufen - aber die Renditen steigen dennoch. Heute heftige Bewegungen bei Gold und Silber..

    1. KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Webinar Stagge/Fugmann (16. Dezember 2025, 19:00Uhr) - hier anmelden: https://www.andre-stagge.de/1612

    2. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    3. Fed: Warum Kevin Hassett nicht Nachfolger von Powell wird

     

    Das Video "Popcorn bereit? KI-Datencenter-Blase platzt - seien Sie live dabei! " sie hier..



    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
