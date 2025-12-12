Börsen Update USA - 12.12. - US Tech 100 schwach -1,69 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.511,07 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Boeing +2,55 %, JPMorgan Chase +2,12 %, Walmart +1,86 %, Travelers Companies +1,45 %, Merck & Co +1,43 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -2,54 %, NVIDIA -2,28 %, Amazon -2,02 %, Cisco Systems -1,85 %, Chevron Corporation -1,40 %

Der US Tech 100 steht bei 25.257,45 PKT und verliert bisher -1,69 %.

Top-Werte: Linde +2,76 %, Coca-Cola Europacific Partners +1,52 %, Vertex Pharmaceuticals +1,37 %, Adobe +1,34 %, DoorDash Registered (A) +1,25 %

Flop-Werte: Broadcom -13,85 %, Micron Technology -6,36 %, Constellation Energy -6,32 %, AppLovin Registered (A) -5,07 %, Marvell Technology -4,92 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.834,09 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: GE Aerospace +5,36 %, Chipotle Mexican Grill +4,08 %, PG&E Corporation +3,57 %, Ball +3,23 %, American International Group +2,97 %

Flop-Werte: Broadcom -13,85 %, Corning -7,95 %, Arista Networks -7,15 %, Qnity Electronics -6,85 %, Amphenol Registered (A) -6,38 %