Linde Aktie gut behauptet +2,76 % - 12.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Linde Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,76 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Linde Aktie. Nach einem Plus von +2,65 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 354,20€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Linde ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Industriegase mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz. Es konkurriert mit Firmen wie Air Liquide und Air Products und hebt sich durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Linde in den letzten drei Monaten Verluste von -16,57 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Linde Aktie damit um -0,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Linde auf -14,94 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,69 % geändert.

Linde Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat -6,62 % 3 Monate -16,57 % 1 Jahr -17,94 %

Informationen zur Linde Aktie

Es gibt 467 Mio. Linde Aktien. Damit ist das Unternehmen 165,39 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Laurence Alexander schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie, Der Gaskonzern verteidige seinen "Kernalgorithmus". Dieser basiere …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Linde Aktie jetzt kaufen?

Ob die Linde Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Linde Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.