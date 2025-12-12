    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Russischer Luftangriff beschädigt Schiff bei Odessa

    Für Sie zusammengefasst
    • Russischer Angriff beschädigt Schiff in Tschornomorsk.
    • Selenskyj: Angriffe haben keinen militärischen Sinn.
    • Türkisches Außenministerium warnt vor Schifffahrtsgefahr.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ODESSA (dpa-AFX) - Durch einen russischen Raketen- und Drohnenangriff auf die ukrainische Schwarzmeerküste ist ein ausländisches Schiff im Hafen Tschornomorsk bei Odessa beschädigt worden. "Der heutige russische Schlag hat wie viele ähnliche Schläge keinerlei militärischen Sinn und kann keinen haben", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Russland setze seinen Krieg ungeachtet aller Friedensbemühungen fort.

    Örtliche Medien in Tschornomorsk veröffentlichten ein Video, das zeigt, wie Rauch aus einem Frachtschiff aufstieg. Das türkische Außenministerium bestätigte, dass es sich um das Schiff eines türkischen Eigners unter ausländischer Flagge handele. Die Besatzung und die Fahrer der Lkw an Bord seien evakuiert worden. Es gebe keine türkischen Verletzten, hieß es. Das Ministerium in Ankara warnte vor Gefahren für die Schifffahrt durch die zunehmenden Angriffe im Schwarzen Meer.

    Die russische Attacke folgte auf mehrere ukrainische Seedrohnen-Angriffe gegen Tankschiffe im Schwarzen Meer, die Häfen in Russland anlaufen sollten. Seit Sommer 2023 hatten ausländische Schiffe weitgehend ungehindert die ukrainischen Häfen anlaufen können, um Getreide und anderen Güter aus dem von Russland angegriffenen Land zu exportieren. In der Nacht auf Freitag beschädigten russische Luftangriffe auch das Energienetz im Gebiet Odessa./fko/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

