    Mont-Blanc-Tunnel nach Bauarbeiten wieder geöffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Mont-Blanc-Tunnel nach 15 Wochen wieder offen.
    • Verkehrslage normal, Autos passieren Mautstellen.
    • Hunderte Sicherheitstests vor Wiedereröffnung durchgeführt.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CHAMONIX (dpa-AFX) - Der Mont-Blanc-Autobahntunnel zwischen Frankreich und Norditalien ist nach Bauarbeiten wieder befahrbar. Am Abend war auf Webcam-Bildern auf der Tunnel-Webseite zu sehen, wie Autos durch die Mautstellen fuhren. Die Verkehrslage war in beide Richtungen normal, hieß es bei der Telefonhotline des Tunnels.

    Die elf Kilometer lange Verbindung war wegen Arbeiten am Tunnelgewölbe 15 Wochen lang nicht passierbar gewesen. Autofahrerinnen und Autofahrer hatten Ausweichrouten nutzen und dafür deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen.

    Die Wiedereröffnung folgt auf Hunderte Sicherheitstest, die die Tunnelbetreiber in den vergangenen Wochen durchgeführt haben. Bereits im vergangenen Jahr war der Tunnel wegen Arbeiten am Gewölbe wochenlang gesperrt.

    Der Mont-Blanc-Tunnel in den Alpen wurde 1965 eingeweiht. Damals war er der längste Straßentunnel der Welt./rbo/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
