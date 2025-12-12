    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro hält sich nach jüngsten Gewinnen zum US-Dollar stabil

    • Euro bleibt stabil bei 1,1739 Dollar am Freitag.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1731 Dollar fest.
    • Fokus auf US-Arbeitsmarktdaten nächste Woche gerichtet.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen an den beiden Vortagen hat sich der Euro zum US-Dollar am Freitag nur wenig bewegt. Am Abend kosteten die europäische Gemeinschaftswährung 1,1739 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1731 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8524 Euro gekostet.

    Der Euro hatte zuvor infolge der Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed sowie überraschend schwacher US-Arbeitsmarktdaten von einer Dollar-Schwäche profitiert. Die Jobdaten hatten Spekulationen auf weitere Leitzinssenkungen verstärkt, denn die Fed hatte den jüngsten Schritt mit der Schwäche am Arbeitsmarkt begründet.

    Daher richten sich die Blicke nun auf die monatlichen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung in der kommenden Woche am Dienstag. Neben den verspäteten November-Daten stehen dann auch die Beschäftigungszahlen für Oktober auf der Agenda. Die waren wegen des wochenlangen Stillstands der US-Regierungsgeschäfte infolge eines Haushaltsstreits zunächst ausgefallen./mis/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Verfasst von dpa-AFX
