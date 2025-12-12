Goldman Sachs Group Aktie fällt um -2,70 % - 12.12.2025

Die Goldman Sachs Group Aktie notiert aktuell bei 759,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,70 % nachgegeben, was einem Verlust von -21,10 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,56 %, geht es heute bei der Goldman Sachs Group Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Goldman Sachs Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,66 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um +8,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Goldman Sachs Group +41,82 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,57 % 1 Monat +11,45 % 3 Monate +16,66 % 1 Jahr +38,23 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Es gibt 300 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 227,92 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Goldpreis-Prognosen der Wall Street für das Jahr 2026 sind ungewöhnlich eindeutig. Sowohl J.P. Morgan als auch Goldman Sachs haben ihre Kursziele deutlich angehoben und sehen das Edelmetall vor einem historischen Ausbruch. Doch während die …

Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.