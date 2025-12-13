    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-Alarmstufe Aufbruch

    869 Aufrufe 869 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zehn Trends, die 2026 zum entscheidenden Börsenjahr machen könnten

    Die Commerzbank blickt mit vorsichtigem Optimismus auf 2026 – und zeichnet ein Bild, das für den DAX neue Chancen eröffnet. Entscheidend: Konjunkturimpulse, fallende US-Zinsen, steigende Gewinne – und hohe Volatilität.

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Wirtschaft wächst 2026 um 1,2 Prozent.
    • US-Zinsen sinken, stärken DAX und exportorientierte Firmen.
    • Hohe Volatilität bietet Chancen für taktische Anleger.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    DAX-Alarmstufe Aufbruch - Zehn Trends, die 2026 zum entscheidenden Börsenjahr machen könnten
    Foto: Michael Hanschke - dpa

    1. Deutsche Wirtschaft erwacht
    Nach Jahren der Flaute soll die deutsche Wirtschaft 2026 um 1,2 Prozent wachsen. Ein großes Fiskalpaket und höhere Verteidigungsausgaben könnten DAX-Unternehmen erstmals seit Langem wieder spürbaren Rückenwind verschaffen.

    2. USA überraschen positiv
    Trotz schwacher Frühindikatoren hält die Bank ein US-Wachstum von 2,2 Prozent für realistisch. Zinssenkungen, weniger Handelsunsicherheit, neue Steuerregeln und KI-Investitionen gelten als starke Treiber – gut für exportorientierte DAX-Konzerne.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.848,33€
    Basispreis
    16,21
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.680,00€
    Basispreis
    16,22
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    3. US-Leitzins als Bullenmotor
    Mit einem möglichen Rückgang des US-Leitzinses auf 2,5 Prozent sieht die Commerzbank einen klaren Katalysator. Ein geldpolitisch freundlicherer Kurs der Fed unter neuem Vorsitz dürfte die Risikobereitschaft stärken.

    4. Analysten kehren zu positiven Gewinnrevisionen zurück
    2025 war ein Jahr fallender Schätzungen – 2026 könnte die Trendwende bringen. Verbessertes Umfeld, weniger politische Unsicherheit und ein stabilerer Euro sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

    5. Gewinnsprung von 6 bis 8 Prozent
    Nach Jahren der Stagnation sollen die Gewinne der DAX Konzerne 2026 wieder wachsen. Zwar bremsen Zölle und der starke Euro, doch bessere Konjunktur und Produktivitätsschübe durch KI lassen laut Commerzbank solide Gewinnzuwächse erwarten.

    6. Bewertung bleibt hoch – und stabil
    KGV 15, KBV 1,8: Die Commerzbank sieht kaum Luft nach oben, aber auch keine Überhitzung. DAX-Performance 2026 dürfte eng am Gewinnwachstum hängen – also ebenfalls 6 bis 8 Prozent Potenzial.

    7. 25 DAX-Unternehmen wollen die Dividende erhöhen
    Besonders Banken, Versicherer und Versorger sollen nachlegen. Zykliker dagegen stagnieren, Autohersteller stehen unter Druck.

    8. Trotzdem sinkt die Gesamtausschüttung
    Trotz großer Erhöhungen etwa bei Allianz, Telekom und Deutscher Bank fällt die Dividendensumme voraussichtlich auf 51,8 Mrd. Euro – vor allem wegen deutlicher Kürzungen im Autosektor.

    9. Versicherer werden neuer Dividendenkönig
    Mit erwarteten 10,7 Mrd. Euro überholen sie die Autobauer klar. Ein Sektorwechsel, den es seit 2011 nicht gab – und ein Signal für den strukturellen Druck im Automarkt.

    10. Mehr Volatilität – und Chancen
    Zwei bis drei Konsolidierungen mit VDAX über 20 gelten als wahrscheinlich. Handelskonflikte, Fed-Wechsel und KI-Hype könnten für Nervosität sorgen. Die Commerzbank empfiehlt, Rücksetzer von 5 bis 10 Prozent als Einstiegsgelegenheiten zu nutzen.

    Fazit: 2026 könnte zum Jahr werden, in dem der DAX wieder durchstartet – allerdings mit Turbulenzen, die Anleger taktisch nutzen sollten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25437,30Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Renditeturbo 2026 –
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-Alarmstufe Aufbruch Zehn Trends, die 2026 zum entscheidenden Börsenjahr machen könnten Die Commerzbank blickt mit vorsichtigem Optimismus auf 2026 – und zeichnet ein Bild, das für den DAX neue Chancen eröffnet. Entscheidend: Konjunkturimpulse, fallende US-Zinsen, steigende Gewinne – und hohe Volatilität.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     