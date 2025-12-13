Zehn Trends, die 2026 zum entscheidenden Börsenjahr machen könnten

2. USA überraschen positiv Trotz schwacher Frühindikatoren hält die Bank ein US-Wachstum von 2,2 Prozent für realistisch. Zinssenkungen, weniger Handelsunsicherheit, neue Steuerregeln und KI-Investitionen gelten als starke Treiber – gut für exportorientierte DAX-Konzerne.

1. Deutsche Wirtschaft erwacht Nach Jahren der Flaute soll die deutsche Wirtschaft 2026 um 1,2 Prozent wachsen. Ein großes Fiskalpaket und höhere Verteidigungsausgaben könnten DAX-Unternehmen erstmals seit Langem wieder spürbaren Rückenwind verschaffen.

3. US-Leitzins als Bullenmotor

Mit einem möglichen Rückgang des US-Leitzinses auf 2,5 Prozent sieht die Commerzbank einen klaren Katalysator. Ein geldpolitisch freundlicherer Kurs der Fed unter neuem Vorsitz dürfte die Risikobereitschaft stärken.

4. Analysten kehren zu positiven Gewinnrevisionen zurück

2025 war ein Jahr fallender Schätzungen – 2026 könnte die Trendwende bringen. Verbessertes Umfeld, weniger politische Unsicherheit und ein stabilerer Euro sprechen für steigende Gewinnerwartungen.

5. Gewinnsprung von 6 bis 8 Prozent

Nach Jahren der Stagnation sollen die Gewinne der DAX Konzerne 2026 wieder wachsen. Zwar bremsen Zölle und der starke Euro, doch bessere Konjunktur und Produktivitätsschübe durch KI lassen laut Commerzbank solide Gewinnzuwächse erwarten.

6. Bewertung bleibt hoch – und stabil

KGV 15, KBV 1,8: Die Commerzbank sieht kaum Luft nach oben, aber auch keine Überhitzung. DAX-Performance 2026 dürfte eng am Gewinnwachstum hängen – also ebenfalls 6 bis 8 Prozent Potenzial.

7. 25 DAX-Unternehmen wollen die Dividende erhöhen

Besonders Banken, Versicherer und Versorger sollen nachlegen. Zykliker dagegen stagnieren, Autohersteller stehen unter Druck.

8. Trotzdem sinkt die Gesamtausschüttung

Trotz großer Erhöhungen etwa bei Allianz, Telekom und Deutscher Bank fällt die Dividendensumme voraussichtlich auf 51,8 Mrd. Euro – vor allem wegen deutlicher Kürzungen im Autosektor.

9. Versicherer werden neuer Dividendenkönig

Mit erwarteten 10,7 Mrd. Euro überholen sie die Autobauer klar. Ein Sektorwechsel, den es seit 2011 nicht gab – und ein Signal für den strukturellen Druck im Automarkt.

10. Mehr Volatilität – und Chancen

Zwei bis drei Konsolidierungen mit VDAX über 20 gelten als wahrscheinlich. Handelskonflikte, Fed-Wechsel und KI-Hype könnten für Nervosität sorgen. Die Commerzbank empfiehlt, Rücksetzer von 5 bis 10 Prozent als Einstiegsgelegenheiten zu nutzen.

Fazit: 2026 könnte zum Jahr werden, in dem der DAX wieder durchstartet – allerdings mit Turbulenzen, die Anleger taktisch nutzen sollten.

