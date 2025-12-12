Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 12.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.12.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
NVIDIA
Tagesperformance: -2,80 %
Platz 1
Performance 1M: -7,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 3,49% gefallen. Während einige Anleger optimistisch auf eine Rückkehr zu 200 Euro blicken, äußern andere Skepsis und ziehen sich zurück. Gute Nachrichten über Aufträge werden nicht honoriert, was als negativ wahrgenommen wird. Insgesamt herrscht Unsicherheit aufgrund der Marktkonsolidierung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 2
Performance 1M: +9,40 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 3
Performance 1M: +11,45 %
Boeing
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 4
Performance 1M: +1,39 %
Walmart
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 5
Performance 1M: +10,08 %
Amazon
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 6
Performance 1M: -8,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz eines Kursrückgangs von 9% in den letzten 14 Tagen. Analysten sehen ein Aufwärtspotenzial von bis zu 30% mit Kurszielen zwischen 290 und 335 US-Dollar, gestützt durch das Wachstum der Cloud-Sparte AWS und die Expansion im Lebensmittellieferdienst. Die allgemeine Stimmung bleibt positiv, da die langfristigen Perspektiven als vielversprechend eingeschätzt werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 7
Performance 1M: +9,45 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 8
Performance 1M: -2,81 %
