Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 12.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie ist in den letzten 14 Tagen um 3,49% gefallen. Während einige Anleger optimistisch auf eine Rückkehr zu 200 Euro blicken, äußern andere Skepsis und ziehen sich zurück. Gute Nachrichten über Aufträge werden nicht honoriert, was als negativ wahrgenommen wird. Insgesamt herrscht Unsicherheit aufgrund der Marktkonsolidierung.