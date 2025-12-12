Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Broadcom
Tagesperformance: -14,90 %
Platz 1
Performance 1M: +17,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Broadcom
Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Broadcom als gemischt beschrieben. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 13,7%. Trotz übertroffener Quartalszahlen gibt es Bedenken hinsichtlich fallender Margen und Gewinnmitnahmen. Einige Nutzer sehen Broadcom jedoch als stabilen Dauerläufer, während andere die aktuelle Kursentwicklung kritisch betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Broadcom eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -7,88 %
Platz 2
Performance 1M: +6,27 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -7,16 %
Platz 3
Performance 1M: +6,35 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 4
Performance 1M: +19,44 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 5
Performance 1M: -0,71 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 6
Performance 1M: +4,21 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -5,35 %
Platz 7
Performance 1M: +3,65 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 8
Performance 1M: +17,03 %
Intel
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 9
Performance 1M: +2,77 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 10
Performance 1M: -10,26 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 11
Performance 1M: -11,59 %
Synopsys
Tagesperformance: -4,52 %
Platz 12
Performance 1M: +18,53 %
Dexcom
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 13
Performance 1M: +17,53 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 14
Performance 1M: +8,03 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 15
Performance 1M: +3,85 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 16
Performance 1M: +24,74 %
Alphabet
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 17
Performance 1M: +7,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Alphabet im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Beteiligung an SpaceX wird als potenzielle Gewinnquelle gesehen. Anleger empfehlen, bei Kursrückgängen zu kaufen, und betonen die starke Marktposition von Alphabet im KI-Sektor. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stabil, was das Vertrauen in die Aktie stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 18
Performance 1M: +3,64 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 19
Performance 1M: -21,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy (MSTR) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen über 40% verloren, was Besorgnis auslöst. Anleger zeigen sich abwartend vor der FED-Zinsentscheidung, während größere Kaufblöcke intakt bleiben. Die Erholung bis 180 USD wird als stabil wahrgenommen, jedoch bleibt die Abhängigkeit von Bitcoin und mögliche Verkäufe zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen ein zentrales Thema.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 20
Performance 1M: +6,08 %
Linde
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 21
Performance 1M: -6,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Linde
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Linde im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs wird als überbewertet angesehen, mit Prognosen eines Rückgangs auf 350 bis 300 USD. Analystenmeinungen deuten auf eine anhaltende Unsicherheit hin, während einige Anleger die Bewertung als attraktiv, aber nicht günstig genug empfinden. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen kontinuierlichen Rückgang, was die Skepsis verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Linde eingestellt.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 22
Performance 1M: +19,21 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 23
Performance 1M: -5,72 %
