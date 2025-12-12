Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Broadcom
Tagesperformance: -14,95 %
Platz 1
Performance 1M: +17,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Broadcom
Im wallstreetONLINE-Forum wird das Anleger-Sentiment zu Broadcom als gemischt beschrieben. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang von 13,7%. Trotz übertroffener Quartalszahlen gibt es Bedenken hinsichtlich fallender Margen und Gewinnmitnahmen. Einige Nutzer sehen Broadcom jedoch als stabilen Dauerläufer, während andere die aktuelle Kursentwicklung kritisch betrachten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Broadcom eingestellt.
Corning
Tagesperformance: -8,86 %
Platz 2
Performance 1M: +7,49 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -8,36 %
Platz 3
Performance 1M: +5,52 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -8,29 %
Platz 4
Performance 1M:
Micron Technology
Tagesperformance: -8,04 %
Platz 5
Performance 1M: +6,27 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,67 %
Platz 6
Performance 1M: +9,29 %
Arista Networks
Tagesperformance: -7,49 %
Platz 7
Performance 1M: -1,88 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -7,47 %
Platz 8
Performance 1M: -3,79 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -7,32 %
Platz 9
Performance 1M: +6,35 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -7,01 %
Platz 10
Performance 1M: -1,82 %
First Solar
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 11
Performance 1M: +1,85 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 12
Performance 1M: -12,79 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,55 %
Platz 13
Performance 1M: +19,44 %
Quanta Services
Tagesperformance: -6,46 %
Platz 14
Performance 1M: +2,58 %
Teradyne
Tagesperformance: -6,30 %
Platz 15
Performance 1M: +13,30 %
Jabil
Tagesperformance: -6,17 %
Platz 16
Performance 1M: +9,70 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 17
Performance 1M: +4,21 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 18
Performance 1M: +8,46 %
NRG Energy
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 19
Performance 1M: +3,34 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -5,57 %
Platz 20
Performance 1M: -10,95 %
GE Aerospace
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 21
Performance 1M: -8,01 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 22
Performance 1M: +15,33 %
American International Group
Tagesperformance: +3,58 %
Platz 23
Performance 1M: +4,07 %
The Mosaic
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 24
Performance 1M: -2,84 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 25
Performance 1M: -4,06 %
Ball
Tagesperformance: +3,14 %
Platz 26
Performance 1M: +2,75 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 27
Performance 1M: -2,46 %
Linde
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 28
Performance 1M: -6,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Linde
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Linde im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs wird als überbewertet angesehen, mit Prognosen eines Rückgangs auf 350 bis 300 USD. Analystenmeinungen deuten auf eine anhaltende Unsicherheit hin, während einige Anleger die Bewertung als attraktiv, aber nicht günstig genug empfinden. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen kontinuierlichen Rückgang, was die Skepsis verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Linde eingestellt.
PG&E Corporation
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 29
Performance 1M: -11,85 %
Deere
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 30
Performance 1M: -2,20 %
Howmet Aerospace
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 31
Performance 1M: -8,72 %
Eli Lilly
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 32
Performance 1M: +1,04 %
Waste Management
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 33
Performance 1M: +1,89 %
Boeing
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 34
Performance 1M: +1,39 %
Kroger
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 35
Performance 1M: -6,88 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 36
Performance 1M: +19,21 %
Walmart
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 37
Performance 1M: +10,08 %
Brown & Brown
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 38
Performance 1M: -1,72 %
Consolidated Edison
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 39
Performance 1M: -5,26 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 40
Performance 1M: +1,38 %
