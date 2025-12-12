Caterpillar Aktie unter starkem Abgabedruck - 12.12.2025

Die Caterpillar Aktie ist bisher um -3,32 % auf 509,00€ gefallen. Das sind -17,50 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Caterpillar-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +45,02 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um +4,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,40 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +53,33 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

Caterpillar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,08 % 1 Monat +9,40 % 3 Monate +45,02 % 1 Jahr +44,63 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 238,67 Mrd.EUR € wert.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.