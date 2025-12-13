    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBattery X Metals AktievorwärtsNachrichten zu Battery X Metals
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Battery X Metals gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der SEC in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt

    VANCOUVER, British Columbia – 12. Dezember 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das sich mit der Erforschung von Ressourcen für die Energiewende befasst, hat heute bekannt gegeben, dass es der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) vertraulich einen Entwurf einer Registrierungserklärung per Formular F-1 im Zusammenhang mit einem geplanten öffentlichen Angebot seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse vorgelegt hat.

     

    Die Anzahl der auszugebenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot stehen noch nicht fest. Der geplante Börsengang (Initial Public Offering, IPO) erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses des SEC-Prüfungsverfahrens und hängt von der Marktlage sowie anderen Bedingungen ab.

     

    Diese Pressemitteilung wird gemäß Rule 135 des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („Securities Act“) herausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Alle Angebote, Aufforderungen zur Abgabe von Kaufangeboten oder Veräußerungen von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act.

     

    Über Battery X Metals Inc.

     

    Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

     

    Im Namen des Board of Directors

    Massimo Bellini Bressi, Direktor

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Massimo Bellini Bressi

    Chief Executive Officer

    E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

    Tel: (604) 741-0444

     

    Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Battery X Metals gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der SEC in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt VANCOUVER, British Columbia – 12. Dezember 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das sich mit der Erforschung von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     