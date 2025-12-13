Battery X Metals gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs für eine Registrierungserklärung bei der SEC in Verbindung mit dem geplanten Börsengang an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse bekannt

VANCOUVER, British Columbia – 12. Dezember 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das sich mit der Erforschung von Ressourcen für die Energiewende befasst, hat heute bekannt gegeben, dass es der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC“) vertraulich einen Entwurf einer Registrierungserklärung per Formular F-1 im Zusammenhang mit einem geplanten öffentlichen Angebot seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten an einer US-amerikanischen Wertpapierbörse vorgelegt hat.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot stehen noch nicht fest. Der geplante Börsengang (Initial Public Offering, IPO) erfolgt vorbehaltlich des Abschlusses des SEC-Prüfungsverfahrens und hängt von der Marktlage sowie anderen Bedingungen ab.

Diese Pressemitteilung wird gemäß Rule 135 des Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („Securities Act“) herausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Alle Angebote, Aufforderungen zur Abgabe von Kaufangeboten oder Veräußerungen von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen