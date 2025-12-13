Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 50/25
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 50/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Bayer
Performance KW 50/25: +8,97 %
Performance KW 50/25: +8,97 %
DAX Top 1
Siemens Energy
Performance KW 50/25: +6,62 %
Performance KW 50/25: +6,62 %
DAX Top 2
Münchener Rück
Performance KW 50/25: +6,01 %
Performance KW 50/25: +6,01 %
DAX Top 3
Deutsche Bank
Performance KW 50/25: +5,85 %
Performance KW 50/25: +5,85 %
DAX Top 4
Allianz
Performance KW 50/25: +4,68 %
Performance KW 50/25: +4,68 %
DAX Top 5
Airbus
Performance KW 50/25: -2,85 %
Performance KW 50/25: -2,85 %
DAX Flop 1
GEA Group
Performance KW 50/25: -3,03 %
Performance KW 50/25: -3,03 %
DAX Flop 2
E.ON
Performance KW 50/25: -3,05 %
Performance KW 50/25: -3,05 %
DAX Flop 3
Vonovia
Performance KW 50/25: -5,55 %
Performance KW 50/25: -5,55 %
DAX Flop 4
Qiagen
Performance KW 50/25: -5,60 %
Performance KW 50/25: -5,60 %
DAX Flop 5
Nordex
Performance KW 50/25: +13,34 %
Performance KW 50/25: +13,34 %
TecDAX Top 1
SUESS MicroTec
Performance KW 50/25: +5,86 %
Performance KW 50/25: +5,86 %
TecDAX Top 2
HENSOLDT
Performance KW 50/25: +5,24 %
Performance KW 50/25: +5,24 %
TecDAX Top 3
Nagarro
Performance KW 50/25: +3,62 %
Performance KW 50/25: +3,62 %
TecDAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 50/25: +2,04 %
Performance KW 50/25: +2,04 %
TecDAX Top 5
Sartorius Vz.
Performance KW 50/25: -5,29 %
Performance KW 50/25: -5,29 %
TecDAX Flop 1
ATOSS Software
Performance KW 50/25: -5,39 %
Performance KW 50/25: -5,39 %
TecDAX Flop 2
Qiagen
Performance KW 50/25: -5,60 %
Performance KW 50/25: -5,60 %
TecDAX Flop 3
Evotec
Performance KW 50/25: -6,34 %
Performance KW 50/25: -6,34 %
TecDAX Flop 4
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 50/25: -7,43 %
Performance KW 50/25: -7,43 %
TecDAX Flop 5
Visa (A)
Performance KW 50/25: +6,33 %
Performance KW 50/25: +6,33 %
Dow Jones Top 1
Walt Disney
Performance KW 50/25: +6,29 %
Performance KW 50/25: +6,29 %
Dow Jones Top 2
Goldman Sachs Group
Performance KW 50/25: +6,06 %
Performance KW 50/25: +6,06 %
Dow Jones Top 3
Salesforce
Performance KW 50/25: +4,54 %
Performance KW 50/25: +4,54 %
Dow Jones Top 4
Johnson & Johnson
Performance KW 50/25: +4,17 %
Performance KW 50/25: +4,17 %
Dow Jones Top 5
Procter & Gamble
Performance KW 50/25: -1,48 %
Performance KW 50/25: -1,48 %
Dow Jones Flop 1
Amazon
Performance KW 50/25: -1,69 %
Performance KW 50/25: -1,69 %
Dow Jones Flop 2
Sherwin-Williams
Performance KW 50/25: -1,99 %
Performance KW 50/25: -1,99 %
Dow Jones Flop 3
Amgen
Performance KW 50/25: -3,65 %
Performance KW 50/25: -3,65 %
Dow Jones Flop 4
NVIDIA
Performance KW 50/25: -5,20 %
Performance KW 50/25: -5,20 %
Dow Jones Flop 5
Warner Bros. Discovery (A)
Performance KW 50/25: +16,95 %
Performance KW 50/25: +16,95 %
US Tech 100 Top 1
Lululemon Athletica
Performance KW 50/25: +11,12 %
Performance KW 50/25: +11,12 %
US Tech 100 Top 2
Adobe
Performance KW 50/25: +7,94 %
Performance KW 50/25: +7,94 %
US Tech 100 Top 3
Booking Holdings
Performance KW 50/25: +5,63 %
Performance KW 50/25: +5,63 %
US Tech 100 Top 4
Micron Technology
Performance KW 50/25: +5,47 %
Performance KW 50/25: +5,47 %
US Tech 100 Top 5
Netflix
Performance KW 50/25: -7,40 %
Performance KW 50/25: -7,40 %
US Tech 100 Flop 1
The Trade Desk Registered (A)
Performance KW 50/25: -7,68 %
Performance KW 50/25: -7,68 %
US Tech 100 Flop 2
Intel
Performance KW 50/25: -7,99 %
Performance KW 50/25: -7,99 %
US Tech 100 Flop 3
Arm Holdings
Performance KW 50/25: -8,20 %
Performance KW 50/25: -8,20 %
US Tech 100 Flop 4
Marvell Technology
Performance KW 50/25: -14,73 %
Performance KW 50/25: -14,73 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 50/25: +8,97 %
Performance KW 50/25: +8,97 %
E-Stoxx 50 Top 1
Siemens Energy
Performance KW 50/25: +6,62 %
Performance KW 50/25: +6,62 %
E-Stoxx 50 Top 2
Münchener Rück
Performance KW 50/25: +6,01 %
Performance KW 50/25: +6,01 %
E-Stoxx 50 Top 3
Deutsche Bank
Performance KW 50/25: +5,85 %
Performance KW 50/25: +5,85 %
E-Stoxx 50 Top 4
Allianz
Performance KW 50/25: +4,68 %
Performance KW 50/25: +4,68 %
E-Stoxx 50 Top 5
Airbus
Performance KW 50/25: -2,85 %
Performance KW 50/25: -2,85 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Air Liquide
Performance KW 50/25: -2,96 %
Performance KW 50/25: -2,96 %
E-Stoxx 50 Flop 2
argenx
Performance KW 50/25: -4,37 %
Performance KW 50/25: -4,37 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Ferrari
Performance KW 50/25: -6,92 %
Performance KW 50/25: -6,92 %
E-Stoxx 50 Flop 4
EssilorLuxottica
Performance KW 50/25: -7,11 %
Performance KW 50/25: -7,11 %
E-Stoxx 50 Flop 5
UBS Group
Performance KW 50/25: +10,93 %
Performance KW 50/25: +10,93 %
SMI Top 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 50/25: +7,64 %
Performance KW 50/25: +7,64 %
SMI Top 2
Amrize
Performance KW 50/25: +5,47 %
Performance KW 50/25: +5,47 %
SMI Top 3
Zurich Insurance Group
Performance KW 50/25: +2,39 %
Performance KW 50/25: +2,39 %
SMI Top 4
Partners Group Holding
Performance KW 50/25: +1,85 %
Performance KW 50/25: +1,85 %
SMI Top 5
Swiss Re
Performance KW 50/25: -1,47 %
Performance KW 50/25: -1,47 %
SMI Flop 1
CIE Financiere Richemont
Performance KW 50/25: -1,77 %
Performance KW 50/25: -1,77 %
SMI Flop 2
Nestle
Performance KW 50/25: -1,80 %
Performance KW 50/25: -1,80 %
SMI Flop 3
Lonza Group
Performance KW 50/25: -5,53 %
Performance KW 50/25: -5,53 %
SMI Flop 4
Givaudan
Performance KW 50/25: -7,67 %
Performance KW 50/25: -7,67 %
SMI Flop 5
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 50/25: +11,62 %
Performance KW 50/25: +11,62 %
ATX Top 1
Raiffeisen Bank International
Performance KW 50/25: +8,09 %
Performance KW 50/25: +8,09 %
ATX Top 2
BAWAG Group
Performance KW 50/25: +5,16 %
Performance KW 50/25: +5,16 %
ATX Top 3
DO & CO
Performance KW 50/25: +4,39 %
Performance KW 50/25: +4,39 %
ATX Top 4
voestalpine
Performance KW 50/25: +4,27 %
Performance KW 50/25: +4,27 %
ATX Top 5
PORR
Performance KW 50/25: -3,14 %
Performance KW 50/25: -3,14 %
ATX Flop 1
Verbund Akt.(A)
Performance KW 50/25: -5,47 %
Performance KW 50/25: -5,47 %
ATX Flop 2
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 50/25: -5,96 %
Performance KW 50/25: -5,96 %
ATX Flop 3
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 50/25: -6,04 %
Performance KW 50/25: -6,04 %
ATX Flop 4
Lenzing
Performance KW 50/25: -7,02 %
Performance KW 50/25: -7,02 %
ATX Flop 5
Sinopharm Group (H)
Performance KW 50/25: +14,91 %
Performance KW 50/25: +14,91 %
Hang Seng Top 1
Galaxy Entertainment Group
Performance KW 50/25: +8,80 %
Performance KW 50/25: +8,80 %
Hang Seng Top 2
Ping An Insurance (Group) Company of China (H)
Performance KW 50/25: +8,13 %
Performance KW 50/25: +8,13 %
Hang Seng Top 3
Hansoh Pharmaceutical Group Company
Performance KW 50/25: +6,52 %
Performance KW 50/25: +6,52 %
Hang Seng Top 4
HSBC Holdings
Performance KW 50/25: +5,30 %
Performance KW 50/25: +5,30 %
Hang Seng Top 5
Longfor Group Holdings
Performance KW 50/25: -8,36 %
Performance KW 50/25: -8,36 %
Hang Seng Flop 1
Innovent Biologics
Performance KW 50/25: -8,54 %
Performance KW 50/25: -8,54 %
Hang Seng Flop 2
PetroChina (H)
Performance KW 50/25: -9,64 %
Performance KW 50/25: -9,64 %
Hang Seng Flop 3
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 50/25: -10,03 %
Performance KW 50/25: -10,03 %
Hang Seng Flop 4
Pop Mart International Group
Performance KW 50/25: -11,30 %
Performance KW 50/25: -11,30 %
Hang Seng Flop 5
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte