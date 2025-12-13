Bahn will Tausende Busse bestellen - MAN Hauptlieferant
- Bahn bestellt Tausende Busse, viele von MAN.
- Vertrag umfasst über 3.000 Fahrzeuge bis 2032.
- Großteil der Busse wird vollelektrisch betrieben.
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn will in den nächsten Jahren Tausende neue Busse bestellen - viele davon beim Münchner Hersteller MAN. Man sei Hauptlieferant bei der größten Bus-Vergabe der Unternehmensgeschichte der Deutschen Bahn, teilt das Unternehmen mit. Der Rahmenvertrag mit MAN umfasse im Zeitraum von 2027 bis 2032 mehr als 3.000 Fahrzeuge. Ein großer Teil davon soll vollelektrisch betrieben werden. Eingesetzt werden die Busse für die Regionalverkehrstochter DB Regio AG in ganz Deutschland.
Auch für MAN ist es der größte Busauftrag der Unternehmensgeschichte. "Der neue Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn ist ein historischer Beschaffungsauftrag", sagt MAN-Chef Alexander Vlaskamp. "Dass ein erheblicher Anteil der Fahrzeuge vollelektrisch sein wird, unterstreicht eindrucksvoll, welchen Beitrag die Deutsche Bahn und MAN zur nachhaltigen Transformation des öffentlichen Verkehrs leisten." Das Paket enthält aber auch Verbrenner und Hybridmodelle.
"Der weitaus größte Anteil der Busse" in der aktuellen Beschaffung komme vom Münchner Hersteller, sagt Harmen van Zijderveld, DB-Vorstand für Regionalverkehr. Das sei eine gute Nachricht für den Industriestandort Deutschland.
MAN hat der Bahn bereits in der Vergangenheit viele Busse geliefert - in den vergangenen 15 Jahren waren es dem Unternehmen zufolge nahezu 5.000 für den Stadt- und Überlandverkehr. Die Regionalverkehrstochter der Bahn, DB Regio, betreibt zahlreiche Busse deutschlandweit. MAN gehört zur VW-Nutzfahrzeugholding Traton ./DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 108,3 auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 22,33 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -71,38 %/+1,57 % bedeutet.
