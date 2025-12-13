Diese Aktie zahlt satte +4,46 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Blue Owl Capital Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,46 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,75 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 19,42 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Blue Owl Capital Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +4,46 %. Mit +4,46 % Dividendenrendite bietet Blue Owl Capital Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,75 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Blue Owl Capital Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,46 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 19,42. Blue Owl Capital Registered (A) weißt eine Marktkapitalisierung von 8,86 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,46 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Blue Owl Capital ist ein führender Anbieter von alternativen Anlageprodukten, spezialisiert auf Direktkredite und Kapitalbeteiligungen für mittelständische Unternehmen. Mit einem verwalteten Vermögen von mehreren Milliarden Dollar konkurriert es mit Blackstone und KKR. Es zeichnet sich durch flexible Finanzierungslösungen und tiefes Branchenverständnis aus.

Blue Owl Capital Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.12.2025

Die Blue Owl Capital Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 15,650$ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,460 $ entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,46 %, eine Investition von etwa 134.530€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2025 0,855000 +25,74 % +4,46 % 2024 0,680000 +23,64 % +3,55 % 2023 0,550000 +27,91 % +4,71 % 2022 0,430000 0,00 % +3,60 %

Warum Blue Owl Capital Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,46 %

Stetiges Dividendenwachstum: +18,75 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 19,42

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Blue Owl Capital Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,73 % 1 Monat +2,83 % 3 Monate -16,76 % 1 Jahr -36,74 %

Informationen zur Blue Owl Capital Registered (A) Aktie

Es gibt 665 Mio. Blue Owl Capital Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,86 Mrd. € wert.

Blue Owl Capital Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Blue Owl Capital Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Blue Owl Capital Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.