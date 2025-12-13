Dividendenkracher mit +11,88 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Publicis Groupe gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,82 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,88 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,00 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Publicis Groupe verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,82 %. Mit +3,82 % Dividendenrendite bietet Publicis Groupe ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,88 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Publicis Groupe für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,82 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,00. Publicis Groupe weißt eine Marktkapitalisierung von 21,97 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,82 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Publicis Groupe ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das umfassende Marketing- und Digitaldienstleistungen bietet. Es ist global präsent und konkurriert mit WPP, Omnicom und Interpublic. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von Technologie und Kreativität, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern.

Publicis Groupe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.12.2025

Die Publicis Groupe Aktie notiert aktuell bei 21,900€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um 0,00 % zugelegt, was einem Anstieg von 0,000 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beispielrechnung für 12.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,82 %, eine Investition von etwa 314.137€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2025 1,059000 +14,73 % +3,82 % 2024 0,923000 +18,94 % +3,45 % 2023 0,776000 +20,87 % +3,90 % 2022 0,642000 +6,29 % +5,34 % 2021 0,604000 0,00 % +3,51 %

Warum Publicis Groupe für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,82 %

Stetiges Dividendenwachstum: +11,88 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,00

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Publicis Groupe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,86 % 1 Monat -0,45 % 3 Monate +5,29 %

Informationen zur Publicis Groupe Aktie

Es gibt 1 Mrd. Publicis Groupe Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,97 Mrd. € wert.

Publicis Groupe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Publicis Groupe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Publicis Groupe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.