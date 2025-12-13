Oracle – was nun?
Bloomberg nennt als Gründe vor allem Engpässe bei Personal und Material; Oracle äußerte sich zunächst nicht.
Der Kursrutsch trifft eine Aktie, die bereits am Vortag kräftig gefallen war. Nach den jüngsten Quartalszahlen und einem vorsichtigen Ausblick sorgten sich Anleger vor allem darüber, wie schnell sich die hohen Ausgaben für neue Rechenzentren in zusätzlichen Umsatz übersetzen. In der Folge kam es am Donnerstag zu einem zweistelligen Tagesminus und einem deutlichen Rückgang des Börsenwerts.
Für den Markt ist die zentrale Frage jetzt der Zeitplan: Wenn Rechenzentren später fertig werden, können auch vertraglich zugesagte Cloud-Umsätze später anfallen, während die Investitionen bereits heute laufen. Genau dieses Missverhältnis aus hohem Mittelabfluss und späterem Ertrag wird von Kommentatoren als Hauptbelastung gesehen, zumal Oracle seine geplanten Investitionsausgaben zuletzt deutlich angehoben hat.
Damit steht auch der „K.I-Trade“ insgesamt weiter unter Druck. Nicolas hatte im Audio am Mittag auf die angeschlagene Stimmung bei Big-Tech verwiesen.
