    Merz setzt auf Erfolg der Koalition

    Werden es hinbekommen

    • Merz setzt auf Erfolg der schwarz-roten Koalition.
    • Geduld ist nötig für notwendige Reformen.
    • Modernisierung Deutschlands braucht Zeit und Unterstützung.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz setzt fest auf den Erfolg der schwarz-roten Koalition bei notwendigen Reformen - bittet aber auch um Geduld. Es gebe keine bessere Regierung, sagte Merz auf dem CSU-Parteitag in München. Und er betonte: "Ich bin fest davon überzeugt: Wir werden es auch mit diesen Sozialdemokraten hier - wir mit denen und die mit uns - hinbekommen." Man habe die feste Absicht, zu zeigen, dass man in der politischen Mitte des Landes Probleme lösen könne.

    Merz betonte, das Haus Bundesrepublik Deutschland müsse nicht neu gebaut werden. "Aber es muss von Grund auf modernisiert und saniert werden." Doch diese Aufgabe sei auch nicht in wenigen Tagen oder Wochen zu lösen. Und: Man müsse die Menschen auf diesem Weg mitnehmen./had/DP/zb





