    Abbas stellt Wahlen erst nach Ende des Gaza-Kriegs in Aussicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Abbas dämpft Wahlhoffnungen nach Gaza-Krieg.
    • Ende des Gaza-Kriegs bleibt ungewiss, Hamas unkooperativ.
    • Abbas seit 2005 im Amt, Popularität stark gesunken.
    RAMALLAH (dpa-AFX) - Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat Hoffnungen auf seit Jahren überfällige Wahlen gedämpft. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sollten binnen eines Jahres nach Ende des Gaza-Kriegs abgehalten werden, sagte Abbas der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge am Freitag in Rom.

    Ein Ende des Gaza-Kriegs ist derzeit nicht absehbar. Die Terrororganisation Hamas hat bislang nicht alle Punkte der ersten Phase aus dem Gaza-Friedensplan erfüllt. Ob die zweite Phase dann erfolgreich umgesetzt werden kann, wird sich erst noch zeigen. Dabei stehen besonders strittige Fragen wie eine Entwaffnung der Hamas im Fokus.

    Abbas, der 2005 die Präsidentschaftswahl in den Autonomiegebieten gewann, ist seitdem ohne erneute Wahl im Amt. Seine Popularität ist stark gesunken. Mit 90 Jahren gehört er zu den ältesten amtierenden Staats- und Regierungschefs weltweit - nur Kameruns Präsident Paul Biya ist mit 92 Jahren älter.

    Die von Abbas geführte Autonomieverwaltung kontrolliert Teile des israelisch besetzten Westjordanlandes, hat jedoch keine Handhabe gegen die israelische Militärverwaltung oder den Ausbau von Siedlungen. Im Gazastreifen verlor die Palästinenserorganisation Fatah 2007 nach einem gewaltsamen Machtkampf die Kontrolle an die Hamas./da/DP/zb






