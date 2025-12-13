    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Hamas-Behörde

    Humanitäre Katastrophe nach Unwetter im Gazastreifen

    • Unwetter im Gazastreifen verursacht humanitäre Krise.
    • Elf Tote, 13 Häuser eingestürzt, 53.000 Zelte betroffen.
    • 250.000 Menschen in provisorischen Unterkünften betroffen.
    Hamas-Behörde - Humanitäre Katastrophe nach Unwetter im Gazastreifen
    GAZA (dpa-AFX) - Nach einem schweren Unwetter mit großflächigen Überschwemmungen sprechen die Behörden im Gazastreifen von einer "komplexen humanitären Katastrophe". Demnach wurden bislang elf Personen tot geborgen.

    Wie das der islamistischen Hamas nahestehende Medienbüro weiter berichtete, stürzten 13 Häuser ein. Mehr als 53.000 Zelte seien beschädigt, zerstört oder weggeschwemmt worden. Rund 250.000 von 1,5 Millionen Menschen, die in Zelten oder provisorischen Unterkünften als Folge des Gaza-Kriegs lebten, seien betroffen.

    Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

    In dem rund 41 Kilometer langen und zwischen 6 und 12 Kilometer breiten Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Palästinenser. Israel kontrolliert im Rahmen einer seit dem 10. Oktober geltenden Waffenruhe mehr als die Hälfte des palästinensischen Gebiets. Auslöser des Gaza-Kriegs war das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel.

    Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA teilte mit, dass außerhalb des Gazastreifens Ausrüstung für Notunterkünfte für bis zu 1,3 Millionen Menschen bereitstehe. Ohne Israel direkt zu nennen, erklärte die Hilfsorganisation, es sei eine politische Entscheidung, diese Hilfe zu verweigern./da/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
