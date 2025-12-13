    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erschließung des „Urbanen Ölfelds"

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Den Wert von Kunststofffolienabfällen erschließen

    Wie kann man weggeworfene Plastikfolie in Brennstoff umwandeln und aus Abfall einen Schatz machen?

    HANGZHOU, China, 13. Dez. 2025 /PRNewswire/ -- Hunderte von Millionen Tonnen leichter Materialien sind in Bau- und Abbruchabfällen enthalten, wobei PP- und PE-Folien etwa 50 % ausmachen. Zusammen mit Kunststofffolien aus Siedlungsabfällen, Deponieabfällen, landwirtschaftlichen Folien und Mulchfolien bilden sie riesige „städtische Ölfelder", die nur darauf warten, angezapft zu werden. Herkömmliche Sortiertechnologien sind jedoch nicht in der Lage, eine hochreine Trennung von PP/PE-Folien zu erreichen, so dass dieses Energiepotenzial seit Jahren ungenutzt bleibt.

    Der Schlüssel zur Erschließung dieser „städtischen Ölfelder" liegt in einer effizienten Sortiertechnik.

    Leichte Materialien enthalten komplexe Verunreinigungen wie PVC-Folie, PET-Folie, Holzspäne, Kunststoffabfälle, Papier und Sand. PVC- und PET-Folien, die optisch den PP/PE-Folien ähneln, stellen die größte Herausforderung für die Sortierung dar - und sind aufgrund ihrer starken Beeinträchtigung der Pyrolyse kritisch zu beseitigen: PVC setzt bei hohen Temperaturen Chlorwasserstoff frei, der die Geräte korrodieren lässt und giftige Dioxine erzeugt; PET hat eine hohe Pyrolysetemperatur und erzeugt sauerstoffhaltige Bestandteile, die die Brennstoffstabilität und den Heizwert verringern.

    DATABEYONDs FASTSORT-FILM (Film AI Hyperspectral Optical Sorter) ermöglicht die Extraktion von „urbanen Ölfeldern".

    Dank einer branchenführenden KI-Datenbank und einer hyperspektralen 256-Band-Präzisionserkennung sortiert es PP/PE-Folien mit einer Genauigkeit von über 95 % aus komplexen leichten Materialien aus und entfernt dabei effizient PVC- und PET-Folien sowie andere Verunreinigungen. Dies gewährleistet die Reinheit des Ausgangsmaterials für die anschließende Pyrolyse und eliminiert Verunreinigungen an der Quelle.

    Hochreine PP/PE-Folie kann durch anaerobes thermisches Cracken in Pyrolyseöl umgewandelt werden. Durch weitere Raffination wird dieses Öl zu Kraftstoffkomponenten wie Off-Spec-Diesel und Benzin - jede Tonne PP/PE-Folie ergibt 0,6-0,75 Tonnen Öl. Mit diesem Verfahren wird ein nachhaltiger „Abfall-zu-Energie"-Kreislauf realisiert und der Kohlenstoffausstoß erheblich reduziert.

    „Urbane Ölfelder" sind nicht länger ein ferner Traum, sondern eine grüne Chance unserer Zeit. Die intelligente Sortiertechnologie von DATABEYOND ermöglicht einen Durchbruch bei der globalen Energiewende und stärkt den Umweltschutz. Indem wir uns Innovationen zunutze machen, geben wir der Kreislaufwirtschaft neue Impulse. Erforschen Sie mit uns diese „städtischen Ölfelder" durch Zusammenarbeit und innovative Lösungen, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

    Video - https://www.youtube.com/watch?v=-OPC12uKXCs

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erschlieWung-des-urbanen-olfelds-den-wert-von-kunststofffolienabfallen-erschlieWen-302641658.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Erschließung des „Urbanen Ölfelds" Den Wert von Kunststofffolienabfällen erschließen Wie kann man weggeworfene Plastikfolie in Brennstoff umwandeln und aus Abfall einen Schatz machen? HANGZHOU, China, 13. Dez. 2025 /PRNewswire/ - Hunderte von Millionen Tonnen leichter Materialien sind in Bau- und Abbruchabfällen enthalten, wobei PP- …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     