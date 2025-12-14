HiTHIUM stellt auf seinem dritten Eco-Day drei bahnbrechende Innovationen vor, die eine intelligente Zukunft mit Langzeit-Energiespeichern ermöglichen

XIAMEN, China, 14. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da Langzeitspeicher (LDES) eine zentrale Rolle dabei spielen, die Unbeständigkeit erneuerbarer Energien zu überwinden und eine wetterunabhängige Grünstromversorgung zu ermöglichen, ist der dritte HiTHIUM-Eco-Day am 12. Dezember unter dem Motto „The Awakening of Energy • The New World" („Das Erwachen der Energie: Die neue Welt") erfolgreich zu Ende gegangen. Die Veranstaltung brachte LDES-Experten, führende Vertreter der AIDC-Branche (AI Data Center) sowie Partner aus dem gesamten Energiebereich aus aller Welt zusammen. Die Veranstaltung kennzeichnete außerdem die weltweite Einführung von drei wichtigen Innovationen: die ∞Power8 als 8-Stunden-Nativlösung mit 6,9 MW/55,2 MWh, die ∞Cell 1300 Ah als speziell für achtstündige LDES-Anwendungen entwickelte Zelle sowie ∞Power Solutions for AI Data Center als ganzheitliche, kombinierte Lithium-Natrium-Energiespeicherlösung über die vollständige Laufzeit.

LDES wird zum strategischen Wegbereiter für grünen Strom bei jedem Wetter