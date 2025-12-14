HiTHIUM stellt auf seinem dritten Eco-Day drei bahnbrechende Innovationen vor, die eine intelligente Zukunft mit Langzeit-Energiespeichern ermöglichen
XIAMEN, China, 14. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Da Langzeitspeicher (LDES) eine zentrale Rolle dabei spielen, die Unbeständigkeit erneuerbarer Energien zu überwinden und eine wetterunabhängige Grünstromversorgung zu ermöglichen, ist der dritte HiTHIUM-Eco-Day am 12. Dezember unter dem Motto „The Awakening of Energy • The New World" („Das Erwachen der Energie: Die neue Welt") erfolgreich zu Ende gegangen. Die Veranstaltung brachte LDES-Experten, führende Vertreter der AIDC-Branche (AI Data Center) sowie Partner aus dem gesamten Energiebereich aus aller Welt zusammen. Die Veranstaltung kennzeichnete außerdem die weltweite Einführung von drei wichtigen Innovationen: die ∞Power8 als 8-Stunden-Nativlösung mit 6,9 MW/55,2 MWh, die ∞Cell 1300 Ah als speziell für achtstündige LDES-Anwendungen entwickelte Zelle sowie ∞Power Solutions for AI Data Center als ganzheitliche, kombinierte Lithium-Natrium-Energiespeicherlösung über die vollständige Laufzeit.
LDES wird zum strategischen Wegbereiter für grünen Strom bei jedem Wetter
In seiner Eröffnungsrede wies Jason Wang, Mitbegründer und Geschäftsführer von HiTHIUM, darauf hin, dass die Energiespeicherung, insbesondere LDES, der wichtigste Weg ist, um grüne Energie von „wetterabhängig" zu „stabil und einfach nutzbar" zu machen. Um diese Vision voranzutreiben, hat HiTHIUM offiziell den „All-Weather Green Power • 135 Lighthouse Plan" („Leuchtturmplan 135 für Grünstrom bei jedem Wetter") vorgestellt. Die auf fünf Jahre angelegte Initiative, die sich auf LDES konzentriert und von der Mission geleitet wird, eine neue Welt mit stets verfügbarer grüner Energie mitzugestalten, konzentriert sich auf drei Aktionssäulen – grünes intelligentes Computing, umfassende Speicherbereitstellung sowie grüne Stromversorgungszentren – mit dem Ziel, die „Leuchtturmfunktion" von LDES in weitere Branchen einzubringen und grüne Energie allen zugutekommen zu lassen.
Branchenexperten aus aller Welt nahmen an der Diskussion teil. Senior Analyst Alex Cipolla von Wood Mackenzie gab Einblicke in globale LDES-Trends, Anwendungen und Technologiepfade. Zhihua Liu, Leiter für den Lösungsbereich der Region Südchina bei Eaton Power Shanghai, stellte außerdem die Innovationen des Unternehmens im Bereich Hochspannungs-Gleichstromtechnik und intelligente Energieverteilung vor.