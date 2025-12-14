    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    Rheinmetall und KNDS: Strategische Fusion für Europas Verteidigungszukunft?

    Foto: David Young - dpa

    Die europäische Rüstungsindustrie zeigt weiterhin klare Wachstumssignale, insbesondere durch die potenzielle Übernahme von KNDS durch Rheinmetall. CEO Armin Papperger hat in den letzten Monaten Gespräche mit Politikern in Berlin und Vertretern der KfW-Förderbank geführt, um eine engere Zusammenarbeit mit dem deutsch-französischen Mitbewerber KNDS zu prüfen. Ziel ist die Schaffung eines führenden europäischen Unternehmens im Bereich Landverteidigung. Rheinmetall könnte einen signifikanten Anteil an KNDS erwerben, das zur Hälfte von der deutschen Familienholding Wegmann und zur anderen Hälfte von der französischen Regierung gehalten wird. Papperger betont, dass der Erfolg eines solchen Zusammenschlusses stark von politischen Entscheidungen abhängt.

    Ein Zusammenschluss könnte erhebliche Effizienzgewinne und Kostensenkungen bei der Produktion wichtiger Verteidigungssysteme wie dem Leopard-Panzer und dem Puma-Schützenpanzer mit sich bringen. Allerdings äußert sich die französische Regierung skeptisch gegenüber einer Übernahme, und KNDS-CEO Jean-Paul Alary sieht die strategischen Vorteile einer solchen Fusion als unzureichend an. Zudem könnte die Übernahme den geplanten Börsengang von KNDS gefährden, der für das kommende Jahr anvisiert ist und das Unternehmen auf etwa 20 Milliarden Euro bewerten könnte.

    Trotz der Unsicherheiten profitiert Rheinmetall von einem Rekordumsatz von über einer Milliarde Euro im letzten Jahr und bleibt im boomenden Markt für Verteidigungssysteme stark im Wettbewerb. Analysten zeigen sich optimistisch: Adrien Rabier von Bernstein hat die Aktie von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und sieht die jüngsten Kursverluste als übertrieben an. Er betont, dass die Fundamentaldaten stabil bleiben, da europäische Regierungen ihre Streitkräfte weiter ausbauen, während Deutschland plant, den größten Verteidigungsauftrag seiner Geschichte zu vergeben.

    Die Rheinmetall-Aktie hat in den letzten Wochen zwar an Wert verloren, doch die Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch. Morgan Stanley sieht Rheinmetall als Top-Pick im europäischen Verteidigungssektor mit einem Kurspotenzial von über 50 Prozent in den nächsten zwölf Monaten. Die Gespräche mit der KfW und potenziellen politischen Investoren zur Stärkung der Position in der europäischen Rüstungsindustrie laufen weiter, was die strategische Weichenstellung von Rheinmetall unterstreicht.



    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 1.619EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



