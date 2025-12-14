Commerzbank: DAX 2026 – Wachstumschancen trotz Herausforderungen!

In den USA wird ein Wachstum von 2,2 Prozent prognostiziert, trotz schwacher Frühindikatoren. Zinssenkungen, eine Abnahme der Handelsunsicherheit, neue Steuerregelungen und Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) gelten als treibende Kräfte, die insbesondere exportorientierten DAX-Konzernen zugutekommen könnten. Ein Rückgang des US-Leitzinses auf 2,5 Prozent wird von der Commerzbank als Katalysator für eine höhere Risikobereitschaft der Anleger betrachtet.

Die Commerzbank zeigt sich optimistisch für das Jahr 2026 und sieht im DAX neue Chancen. Ein zentrales Element für dieses positive Bild ist das erwartete Wirtschaftswachstum in Deutschland von 1,2 Prozent, das durch ein umfangreiches Fiskalpaket und erhöhte Verteidigungsausgaben unterstützt wird. Diese Faktoren könnten den DAX-Unternehmen endlich wieder einen spürbaren Aufwind geben, nachdem die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren stagnierte.

Analysten erwarten für 2026 eine Trendwende bei den Gewinnprognosen, nachdem 2025 von fallenden Schätzungen geprägt war. Ein stabilerer Euro und ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld könnten die Gewinnerwartungen anheben. Die Commerzbank rechnet mit einem Gewinnsprung der DAX-Konzerne von 6 bis 8 Prozent, trotz Herausforderungen wie Zöllen und einem starken Euro. Die Bewertung des DAX bleibt hoch, jedoch stabil, was bedeutet, dass die DAX-Performance eng mit dem Gewinnwachstum verknüpft ist.

In Bezug auf Dividenden planen 25 DAX-Unternehmen, ihre Ausschüttungen zu erhöhen, insbesondere Banken, Versicherer und Versorger. Dennoch wird die Gesamtausschüttung voraussichtlich auf 51,8 Milliarden Euro sinken, hauptsächlich aufgrund von Kürzungen im Automobilsektor. Versicherer könnten sich als neue Dividendenkönige etablieren, was einen signifikanten Sektorwechsel darstellt.

Die Commerzbank warnt jedoch vor erhöhter Volatilität, die durch Handelskonflikte, den Wechsel an der Fed-Spitze und den KI-Hype verursacht werden könnte. Anleger sollten Rücksetzer von 5 bis 10 Prozent als Kaufgelegenheiten betrachten. Insgesamt könnte 2026 ein Jahr des DAX-Wachstums werden, jedoch mit den notwendigen strategischen Anpassungen der Anleger, um von den erwarteten Turbulenzen zu profitieren.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 24.226PKT auf L&S Exchange (12. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.