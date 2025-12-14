Lufthansa sichert Flugverbindung Dresden-München bis 2026 – Ein Hoffnungsschimmer!

Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Flughafengesellschaft unter erheblichem wirtschaftlichem Druck steht. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie mit einem Verlust von 53,5 Millionen Euro den höchsten in ihrer Geschichte, während der Umsatz um 2,9 Prozent auf 186,2 Millionen Euro sank. Diese finanziellen Schwierigkeiten haben bereits zur Streichung mehrerer Flugverbindungen an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden geführt. So wird die Verbindung von Leipzig nach München im Sommerflugplan 2025 eingestellt, und die Tochtergesellschaft Eurowings hat die Strecke Leipzig-Düsseldorf bereits Ende letzten Jahres aus ihrem Programm genommen.

Die Lufthansa hat eine Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, die die Fortführung der Flugverbindung vom Flughafen Dresden nach München bis mindestens zum Sommerflugplan 2026 garantiert. Dies wurde von einem Sprecher der Flughafengesellschaft bestätigt und als wichtiges Signal für die Region gewertet. Götz Ahmelmann, Vorstandsvorsitzender der Mitteldeutschen Flughafen AG, betonte die konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa, der sächsischen Landesregierung und der Flughafen AG.

Trotz der Herausforderungen, mit denen die Lufthansa konfrontiert ist, zeigen die Aktien des Unternehmens eine positive Entwicklung. Am Freitagmorgen stiegen die Aktien um fast 7 Prozent und erreichten mit 8,638 Euro den höchsten Kurs seit August 2023. Analysten äußern sich gemischt über die Aktie: Während JPMorgan und Bernstein ein Kursziel von 7,50 Euro setzen, empfiehlt UBS den Kauf mit einem Ziel von 9,50 Euro. Analyst Marc Zeck sieht in seiner aktuellen Kaufempfehlung sogar ein Kursziel von 11 Euro und hebt das Potenzial des Unternehmens hervor, trotz des Drucks durch Gewerkschaften und Konkurrenz im Nahen Osten.

Die Lufthansa-Aktien haben sich seit der Corona-Pandemie in einer breiten Spanne zwischen 5 und 11 Euro bewegt, zeigen jedoch zuletzt eine steigende Tendenz. Die bevorstehenden Restrukturierungsmaßnahmen, die bis 2026 andauern sollen, könnten entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein. In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Herausforderungen, vor denen die Lufthansa steht, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,40 % und einem Kurs von 8,456EUR auf Tradegate (12. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.