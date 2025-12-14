    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalt Disney AktievorwärtsNachrichten zu Walt Disney
    Disney investiert 1 Milliarde in OpenAI: Revolution im Storytelling!

    Foto: Richard Drew - dpa

    Die Walt Disney Company hat am Donnerstag eine bedeutende Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, die sowohl kreative als auch wirtschaftliche Implikationen hat. Disney investiert 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI und ermöglicht Nutzern der Sora-App, Videos mit über 200 urheberrechtlich geschützten Disney-Figuren zu erstellen. Diese Figuren stammen aus beliebten Franchises wie Disney, Marvel, Pixar und Star Wars. Die Lizenzvereinbarung ist auf drei Jahre angelegt und soll die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Storytelling fördern.

    Die Sora-App, die im September 2023 eingeführt wurde, erlaubt es Nutzern, durch einfache Texteingaben kurze Videos zu generieren. Diese Funktion hat bereits für Kontroversen gesorgt, da Nutzer die App mit Inhalten zu bekannten Marken überfluteten. Disney und Universal haben in der Vergangenheit rechtliche Schritte gegen KI-Generatoren unternommen, die ohne Genehmigung urheberrechtlich geschützte Inhalte verwenden. Mit der neuen Vereinbarung zeigt Disney jedoch eine proaktive Haltung, indem es eine offizielle Lizenz für die Nutzung seiner Figuren bereitstellt.

    Disney-CEO Bob Iger betont, dass der Fortschritt der KI einen Wendepunkt für die Branche darstellt. Die Zusammenarbeit mit OpenAI soll dazu beitragen, das Storytelling verantwortungsvoll zu erweitern, während gleichzeitig die Rechte der Kreativen gewahrt bleiben. Neben der Lizenzierung wird Disney auch selbst Kunde von OpenAI und plant, KI-Tools in verschiedenen Bereichen, einschließlich des Streamingdienstes Disney+, zu integrieren.

    Die Aktien von Disney reagierten positiv auf die Ankündigung, was auf das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung des Unternehmens hinweist. Die Möglichkeit, KI-generierte Inhalte mit Disney-Figuren zu erstellen, könnte neue Einnahmequellen erschließen und die Marke in der digitalen Welt stärken.

    Die Lizenzvereinbarung stellt auch sicher, dass die Disney-Figuren in animierter Form und ohne die Stimmen der Original-Schauspieler in den Videos erscheinen. Dies könnte helfen, rechtliche Probleme zu vermeiden, die in der Vergangenheit bei der Nutzung von KI-generierten Inhalten aufgetreten sind.

    Insgesamt zeigt die Partnerschaft zwischen Disney und OpenAI, wie traditionelle Medienunternehmen innovative Technologien nutzen können, um sich in einem sich schnell verändernden digitalen Umfeld zu behaupten. Die Kombination aus Investition und kreativer Lizenzierung könnte Disney helfen, seine Marktposition zu festigen und neue Zielgruppen zu erreichen.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
