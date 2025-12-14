Ölpreise unter Druck: Rekord-Überangebot drückt auf die Märkte!
Am Donnerstag standen die Ölpreise unter erheblichem Druck. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 1,22 Dollar auf 61,00 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 1,16 Dollar auf 57,28 Dollar sank. Die Hauptursache für den Rückgang sind die anhaltenden Erwartungen eines globalen Überangebots an Rohöl. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat zwar die Prognose für das Überangebot erstmals seit Mai gesenkt, dennoch wird erwartet, dass das Angebot die Nachfrage bis 2026 um etwa 3,8 Millionen Barrel pro Tag übersteigen wird. Dies stellt einen Rekord dar und belastet die Preise weiterhin.
Robert Rennie, Leiter der Rohstoffforschung bei Westpac Banking Corp, äußerte, dass die Überversorgung die Preise im Jahr 2026 belasten wird und dass Brent vorerst in einer Spanne von 60 bis 65 Dollar bleiben dürfte. Trotz der geopolitischen Spannungen, insbesondere der Beschlagnahmung eines Öltankers durch die USA im Konflikt mit Venezuela, hatten diese Ereignisse nur kurzfristige Auswirkungen auf die Ölpreise. Rennie erwartet, dass solche Konflikte zwar kurzfristig Sanktions- und Kriegsrisikoprämien erhöhen könnten, jedoch die fundamentalen Überversorgungsprognosen überwiegen.
Die Spannungen zwischen den USA und Venezuela haben sich durch die jüngsten militärischen Aktionen der USA in der Karibik, die auf angebliche Drogenboote abzielten, weiter verschärft. Venezuela, das über bedeutende Ölvorkommen verfügt und stark von den Exporteinnahmen abhängig ist, beliefert hauptsächlich China. Präsident Nicolás Maduro hat die USA beschuldigt, es auf die Bodenschätze Venezuelas abgesehen zu haben und einen Machtwechsel in Caracas anstreben zu wollen.
Zusätzlich hat die IEA in ihrem aktuellen Bericht die Prognose für das weltweite Überangebot im vierten Quartal 2025 gesenkt, was auf eine Stabilisierung des Angebots hindeutet. Dennoch bleibt die allgemeine Marktlage angespannt, da die OPEC weiterhin mit einem gesunkenen Korbpreis von 61,28 US-Dollar pro Barrel konfrontiert ist. Die Entwicklungen auf dem Ölmarkt bleiben somit von geopolitischen Spannungen und den Erwartungen an das Angebot geprägt, was die Preisprognosen für die kommenden Jahre beeinflussen wird.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 61,17USD auf L&S Exchange (12. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.