Ölpreise unter Druck: Rekord-Überangebot drückt auf die Märkte!

Am Donnerstag standen die Ölpreise unter erheblichem Druck. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel um 1,22 Dollar auf 61,00 US-Dollar, während der Preis für die US-Sorte WTI um 1,16 Dollar auf 57,28 Dollar sank. Die Hauptursache für den Rückgang sind die anhaltenden Erwartungen eines globalen Überangebots an Rohöl. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat zwar die Prognose für das Überangebot erstmals seit Mai gesenkt, dennoch wird erwartet, dass das Angebot die Nachfrage bis 2026 um etwa 3,8 Millionen Barrel pro Tag übersteigen wird. Dies stellt einen Rekord dar und belastet die Preise weiterhin.

Robert Rennie, Leiter der Rohstoffforschung bei Westpac Banking Corp, äußerte, dass die Überversorgung die Preise im Jahr 2026 belasten wird und dass Brent vorerst in einer Spanne von 60 bis 65 Dollar bleiben dürfte. Trotz der geopolitischen Spannungen, insbesondere der Beschlagnahmung eines Öltankers durch die USA im Konflikt mit Venezuela, hatten diese Ereignisse nur kurzfristige Auswirkungen auf die Ölpreise. Rennie erwartet, dass solche Konflikte zwar kurzfristig Sanktions- und Kriegsrisikoprämien erhöhen könnten, jedoch die fundamentalen Überversorgungsprognosen überwiegen.