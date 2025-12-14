Oracle-Aktien stürzen ab: KI-Wachstum enttäuscht Anleger – Jetzt kaufen?

Experte Brent Thill von der US-Bank Jefferies sieht in der aktuellen Situation mehr Chancen als Risiken und empfiehlt, die Aktie mit einem Kursziel von 400 Dollar zu kaufen. Auch Tyler Radke von der Citigroup teilt diese optimistische Sichtweise, obwohl die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals hinter den Erwartungen zurückblieben. Radke hebt hervor, dass es kein Nachfrageproblem gebe und das Wachstum sich sogar beschleunige. Er sieht ein Kursziel von 370 Dollar und empfiehlt ebenfalls den Kauf.

Am Donnerstag sorgten die enttäuschenden Geschäftszahlen von Oracle für einen dramatischen Kursrückgang an der New Yorker Börse. Trotz eines signifikanten Wachstums im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) fielen die Aktien des US-Softwarekonzerns um bis zu 20 Prozent auf etwa 186 US-Dollar, bevor sie sich auf einen Verlust von knapp 14 Prozent stabilisierten. Analysten hatten höhere Wachstumsraten im KI-Segment erwartet, die jedoch nicht erfüllt wurden. Zudem belastete die Ankündigung, die Investitionen in KI-Datenzentren zu erhöhen, die Stimmung der Anleger.

Im September hatte die Oracle-Aktie mit starken Wachstumsaussichten im Rechenzentrumsbereich eine Rally erlebt, die den Kurs auf über 345 Dollar katapultierte. Seitdem hat sich der Kurs jedoch nahezu halbiert. Die US-Bank JPMorgan senkte das Kursziel für Oracle von 270 auf 230 US-Dollar, behielt jedoch die Einstufung auf "Neutral" bei. Analyst Mark Murphy äußerte, dass die grundlegende Entwicklung des Unternehmens zufriedenstellend sei, jedoch die aktuellen Geschäftszahlen durchwachsen ausfielen.

Oracle profitiert zwar von einem starken Wachstum im Cloud-Computing-Segment, wo der Umsatz um etwa ein Drittel auf knapp acht Milliarden Dollar anstieg, jedoch gab es einen leichten Rückgang im Softwaregeschäft. Der operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar, was auf die steigenden Kosten zurückzuführen ist. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Oracle mit Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar, was 15 Milliarden Dollar mehr als zuvor bedeutet. Angesichts der hohen Schuldenlast des Unternehmens müssen diese Investitionen jedoch rentabel sein.

Die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung von Oracle und die steigenden Schulden sorgen für Besorgnis unter den Investoren. Analysten warnen, dass die hohe Verschuldung und die damit verbundenen Risiken die positiven Nachrichten aus den Quartalsberichten überlagern könnten.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,47 % und einem Kurs von 190,0EUR auf NYSE (13. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.